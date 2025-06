TRANSPORTE

Novo trecho do metrô em Salvador é autorizado pelo governo

Projeto prevê que modal vá da Lapa até o Campo Grande

O novo trecho do metrô em Salvador, que vai da Lapa até o Campo Grande, vai ser autorizado pelo Governo da Bahia. A licitação da obra será publicada na manhã da terça-feira (10) no Diário Oficial. Além disso, mais 10 novos trens serão entregues para toda a rede que compõe o modal. >

Ainda não há previsão de entrega do serviço, mas em agosto haverá abertura dos envelopes que vão revelar a empresa vencedora para encaminhar a iniciativa. O investimento é de R$ 2 bilhões. As informações foram confirmadas pelo governador Jerônimo Rodrigues em entrevista para a TV Bahia na manhã desta segunda-feira (9). >

A nova estação integrará o Tramo 4 da Linha 1 do sistema, que, atualmente, liga a Lapa a Águas Claras. Com a expansão, que prevê um percurso de 1,2 km em via subterrânea, a Lapa será ligada ao Campo Grande, com a Estação Campo Grande. >