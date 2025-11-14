Acesse sua conta
Operação apreende armas, drogas e prende quatro pessoas no sul da Bahia

Ação integra investigações de homicídios recentes no município

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:33

Três pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido em Ipiaú Crédito: Reprodução

Quatro pessoas foram detidas durante uma operação policial realizada nesta quarta-feira (12) no bairro Pau D’Arco, em Ipiaú, no sul da Bahia. Entre elas, dois homens e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma com numeração suprimida.

Um adolescente também foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Os suspeitos foram encontrados em uma residência alvo de mandados de busca e apreensão.

Caso é investigado pela Polícia Civil

No imóvel, as equipes localizaram duas pistolas com munições, além de 86 porções de maconha, 134 pedras de crack, oito comprimidos de ecstasy e uma porção de cocaína. Também foram apreendidos dinheiro, três celulares e um tablet.

A operação faz parte das investigações de homicídios registrados recentemente no município. Após exames de corpo de delito, os detidos seguem custodiados à disposição da Justiça e da Vara da Criança e do Adolescente.

