CRIME

Operação apreende armas, drogas e prende quatro pessoas no sul da Bahia

Ação integra investigações de homicídios recentes no município

Wendel de Novais

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:33

Três pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido em Ipiaú Crédito: Reprodução

Quatro pessoas foram detidas durante uma operação policial realizada nesta quarta-feira (12) no bairro Pau D’Arco, em Ipiaú, no sul da Bahia. Entre elas, dois homens e uma mulher foram presos em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma com numeração suprimida.

Um adolescente também foi apreendido por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Os suspeitos foram encontrados em uma residência alvo de mandados de busca e apreensão.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

No imóvel, as equipes localizaram duas pistolas com munições, além de 86 porções de maconha, 134 pedras de crack, oito comprimidos de ecstasy e uma porção de cocaína. Também foram apreendidos dinheiro, três celulares e um tablet.