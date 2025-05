ASSALTO NA AV. ACM

Outros dois suspeitos de latrocínio contra técnico em informática são presos em Salvador

Homens são investigados por diversos roubos

Yan Inácio

Publicado em 29 de maio de 2025 às 14:45

Policiais fazem buscas no Nordeste de Amaralina Crédito: Divulgação Ascom PC-BA

Mais dois suspeitos de participação no latrocínio do técnico em informática Luís Eduardo Santos Silva, de 37 anos, foram presos nesta quinta-feira (29). De acordo com a Polícia Civil, os homens são investigados por diversos roubos e foram localizados nos bairros de Águas Claras e Nordeste de Amaralina.>

A dupla também é investigada pela subtração de uma motocicleta no bairro de Brotas, no último dia 3. Preso nesta quarta-feira (28), no Nordeste de Amaralina, o outro suspeito de participar do crime continua custodiado.>