TRAGÉDIA

Pedreiro morre soterrado em obra da prefeitura da Bahia e moradores denunciam falta de EPI

Trabalhador atuava em contenção de barranco; relatos indicam irregularidades graves

Wendel de Novais

Publicado em 23 de março de 2026 às 13:12

Idinaldo morreu soterrado após acidente em obra Crédito: Reprodução

A morte de um trabalhador identificado como Idinaldo de Oliveira e mais conhecido como 'Bia Pedreiro' durante uma obra pública realizada pela Prefeitura de Baixa Grande, no interior da Bahia, levantou uma série de questionamentos sobre as condições de trabalho enfrentadas por operários que atuam em serviços do município. O trabalhador morreu na tarde de sexta-feira (20) após um acidente enquanto participava da construção de uma estrutura de contenção.

De acordo com relatos de moradores da cidade, a vítima realizava a escavação em uma ribanceira, onde seriam instalados pilares para sustentar o barranco. Durante o serviço, o terreno cedeu e ele acabou soterrado. O resgate foi feito por pessoas que moram na região passavam pelo local. Entre eles, estava a própria filha de Bia, que tentou retirar o corpo do pai com as mãos.

Segundo moradores, o cenário da obra era considerado de alto risco e sem as condições mínimas de segurança. “Ele estava trabalhando em uma obra de contenção, escavando um buraco em uma ribanceira. Só que esse local é muito alto, muito íngreme, muito profundo e não tinha nenhuma estrutura para dar segurança”, afirmou um morador, que prefere não se identificar.

Idinaldo morreu soterrado após acidente em obra 1 de 6

Ainda de acordo com o morador, a ausência de equipamentos de proteção individual seria uma prática recorrente nas obras do município. “Os operários não têm EPI, então eles trabalham sem equipamentos de proteção individual, que é outra coisa gritante nesse contexto”, disse. Outro ponto citado pelo morador é a falta de fiscalização técnica.

“A prefeitura de Baixa Grande tem algumas obras em execução, porém nenhuma delas tem a inspeção do CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia]”, relatou a fonte, ao apontar possíveis falhas no acompanhamento das intervenções. As denúncias também trazem indícios de precarização nas relações de trabalho.

Segundo os relatos, há ainda a suspeita de irregularidades na forma de contratação da própria vítima. “Esse trabalhador mesmo que faleceu, se eu não me engano, ele não tinha carteira assinada, estava trabalhando de forma irregular, recebendo pagamento semanal diretamente”, acrescentou.

A Prefeitura de Baixa Grande informou, por meio de nota, a morte do trabalhador, mas não detalhou as circunstâncias do acidente nem as condições da obra. Em comunicado, o município anunciou o cancelamento do evento “Verão na Praça” após a morte.

"A decisão foi tomada em razão de um grave acidente que resultou, infelizmente, no falecimento de um trabalhador envolvido em atividades no município. Neste momento, nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a comunidade, reforçando nosso compromisso com o respeito e a responsabilidade diante da situação. Contamos com a compreensão de todos”, escreveu a gestão em comunicado.

O caso gerou repercussão entre moradores, que cobram explicações e medidas para garantir mais segurança nas obras públicas. Procurado, o Ministério Público do Trabalho informou que não tinha conhecimento do caso até então e que irá verificar as informações.