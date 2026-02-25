RECEBIDOS?

Receita Federal apreende R$ 50 mil em produtos falsos em loja no interior da Bahia

Mercadorias com logotipos de marcas estrangeiras foram encontradas após denúncia

Nauan Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:28

Receita Federal apreende R$ 50 mil em mercadorias falsificadas em Serrinha Crédito: Divulgação

A Receita Federal apreendeu mais de R$ 50 mil em produtos falsificados na manhã desta quarta-feira (25), no município de Serrinha, no interior da Bahia. A ação ocorreu após o órgão receber denúncias, por meio da Ouvidoria, de que um estabelecimento comercial estaria vendendo calçados e roupas de grifes estrangeiras como se fossem originais.

A diligência foi realizada em uma loja localizada no bairro Abóboras. Ao todo, os agentes recolheram 15 sacos contendo calçados e peças de vestuário com logotipos de marcas estrangeiras conhecidas.

De acordo com a Receita Federal, a retirada desses itens de circulação é uma medida para combater a concorrência desleal com comerciantes que atuam regularmente com produtos originais.

Além do impacto econômico, o órgão alertou para os riscos ao consumidor, já que mercadorias falsificadas não oferecem garantia de procedência e podem ser fabricadas com materiais nocivos à saúde ou ao meio ambiente.

O responsável pelo estabelecimento poderá responder pelo crime de contrabando, uma vez que a importação de produtos falsificados é expressamente proibida pela legislação brasileira.