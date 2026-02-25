Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Receita Federal apreende R$ 50 mil em produtos falsos em loja no interior da Bahia

Mercadorias com logotipos de marcas estrangeiras foram encontradas após denúncia

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 17:28

Receita Federal apreende R$ 50 mil em mercadorias falsificadas em Serrinha
Receita Federal apreende R$ 50 mil em mercadorias falsificadas em Serrinha Crédito: Divulgação

A Receita Federal apreendeu mais de R$ 50 mil em produtos falsificados na manhã desta quarta-feira (25), no município de Serrinha, no interior da Bahia. A ação ocorreu após o órgão receber denúncias, por meio da Ouvidoria, de que um estabelecimento comercial estaria vendendo calçados e roupas de grifes estrangeiras como se fossem originais.

A diligência foi realizada em uma loja localizada no bairro Abóboras. Ao todo, os agentes recolheram 15 sacos contendo calçados e peças de vestuário com logotipos de marcas estrangeiras conhecidas.

Receita Federal apreende R$ 50 mil em mercadorias falsificadas em Serrinha

Receita Federal apreende R$ 50 mil em mercadorias falsificadas em Serrinha por Divulgação
Receita Federal apreende R$ 50 mil em mercadorias falsificadas em Serrinha por Divulgação
Receita Federal apreende R$ 50 mil em mercadorias falsificadas em Serrinha por Divulgação
Receita Federal apreende R$ 50 mil em mercadorias falsificadas em Serrinha por Divulgação
1 de 4
Receita Federal apreende R$ 50 mil em mercadorias falsificadas em Serrinha por Divulgação

De acordo com a Receita Federal, a retirada desses itens de circulação é uma medida para combater a concorrência desleal com comerciantes que atuam regularmente com produtos originais.

Além do impacto econômico, o órgão alertou para os riscos ao consumidor, já que mercadorias falsificadas não oferecem garantia de procedência e podem ser fabricadas com materiais nocivos à saúde ou ao meio ambiente.

O responsável pelo estabelecimento poderá responder pelo crime de contrabando, uma vez que a importação de produtos falsificados é expressamente proibida pela legislação brasileira.

O caso foi encaminhado ao Ministério Público da Bahia (MP-BA), que deverá dar continuidade às investigações e avaliar a adoção de eventuais sanções penais contra o proprietário da loja.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Receita Federal demitiu três servidores por suspeita de vazamento de dados

T-Rex e Harpia: os 'cérebros' da Receita Federal que tornam atraso no IR 2026 um erro fatal

Receita Federal vê “ciúmes” da PF em veto a Aeroporto: Área Restrita

Pix vai ser monitorado e taxado? Entenda a nova regra da Receita Federal

Veja 5 situações financeiras que a Receita Federal monitora pelo Pix

Tags:

Operação Falsificação Receita Federal

Mais recentes

Imagem - Preso faz agentes rirem ao elogiar abordagem da PM paulista e criticar polícia baiana

Preso faz agentes rirem ao elogiar abordagem da PM paulista e criticar polícia baiana
Imagem - Bahia registra 200 mil raios em sete dias; veja cidades mais afetadas

Bahia registra 200 mil raios em sete dias; veja cidades mais afetadas
Imagem - Homem é preso na Bahia após espancar bebê de 8 meses e ameaçá-lo de morte

Homem é preso na Bahia após espancar bebê de 8 meses e ameaçá-lo de morte

MAIS LIDAS

Imagem - Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende
01

Item de Dinho, dos Mamonas Assassinas, é encontrado intacto dentro de caixão após quase 30 anos e surpreende

Imagem - Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade
02

Veja todos os documentos que você pode adicionar na nova carteira de identidade

Imagem - ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo
03

ATS: retroativo de benefício para servidores estaduais não será pago agora, esclarece governo

Imagem - Servidores da Bahia vão receber valor atualizado de benefício suspenso na pandemia; veja quem tem direito
04

Servidores da Bahia vão receber valor atualizado de benefício suspenso na pandemia; veja quem tem direito