Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem são os 24 procurados pela polícia por execuções no interior da Bahia

Polícia divulgou fotos dos suspeitos procurados

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:56

Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié
Gleison de Oliveira é um dos procurados pela polícia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A polícia segue em busca de 24 foragidos que foram alvos da operação Castelo de Cartas, deflagrada em setembro em Jequié e municípios da região sudoeste da Bahia. Nesta sexta-feira (3), foram divulgados os nomes e as imagens dos procurados, como forma de ajudar na identificação do paradeiro deles. Confira abaixo. 

A operação resultou na prisão de 18 pessoas e na desarticulação de parte de um grupo criminoso envolvido em homicídios, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro no interior da Bahia. Ainda assim, os suspeitos conseguiram fugir das ações da polícia. 

Na manhã desta sexta-feira (3), a Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié autorizou, a pedido da Polícia Civil, a divulgação das fotos e nomes dos foragidos, com base no artigo 20 do Código Civil. A decisão judicial destacou que a medida é “um instrumento legítimo e proporcional para viabilizar a localização e prisão de indivíduos de alta periculosidade, que integram uma organização criminosa estruturada e armada, responsável por uma série de homicídios e outros crimes graves”. 

Deflagrada em setembro, a operação Castelo de Cartas cumpriu 30 mandados de busca e apreensão e resultou na apreensão de drogas, balanças de precisão, celulares, veículos e dinheiro em espécie, além do bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens avaliados em mais de R$ 2 milhões.

Leia mais

Imagem - Grupo criminoso envolvido em homicídios e tráfico é alvo de operação em Salvador e interior

Grupo criminoso envolvido em homicídios e tráfico é alvo de operação em Salvador e interior

Imagem - Casal é executado a tiros dentro de depósito de bebidas em Jequié

Casal é executado a tiros dentro de depósito de bebidas em Jequié

Imagem - Big Brother do crime: facções de Jequié têm até câmera para vigiar a polícia

Big Brother do crime: facções de Jequié têm até câmera para vigiar a polícia

As investigações foram iniciadas em janeiro deste ano pelo Núcleo de Homicídios da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié) e apontam que a organização criminosa foi responsável por pelo menos 19 homicídios. Todos foram cometidos neste ano e tem relação com a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

Quem são os foragidos 

Os foragidos são: Danilo Silva Santos (Danilo Espinha), Emerson Santos Marques (Negão do Açougue), Joelson Rodrigues Santos (Careca), Guilherme Santos Torres (Pesadelo), Gleison de Oliveira Santos (GG), Júlio César Soares Santana (Júlio Cachorrão), Yan Barros de Pinho (Yan da Cachoeirinha), Hugo Oliveira dos Santos, Hebert Lima Valverde (Dindo), Marcos Silva de Oliveira (Poze ou Bê), João da Cruz dos Santos Neto (Joãozinho), Mikel Silva Veiga (Mikell Rifas), Bruno dos Santos Bastos (Bobô), Jamerson das Virgens Nascimentos (Jaminho), Samuel Neri Santos (Aladdin), Ricardo de Jesus Menezes, Brenda Santa Cruz dos Santos, Kennedy da Silva Britto, Daniel Matos da Silva (Daniel Capenga), Adilson dos Santos, Ana Carolina de Jesus Queiroz, Clara Miranda Santos, Adriele Pereira da Silva e Fagner Barros de Pádua.

Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié

Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil
1 de 19
Saiba quem são os foragidos por crimes na região de Jequié por Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas sobre a localização dos foragidos podem ser feitas presencialmente em qualquer unidade policial, pelo Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (181) ou pelo telefone 190.

Mais recentes

Imagem - Projeto reúne 100 mulheres negras e líderes em encontro para fortalecer oportunidades

Projeto reúne 100 mulheres negras e líderes em encontro para fortalecer oportunidades
Imagem - Morte investigada em Feira de Santana liga alerta na Bahia, que já teve 62 mortes por metanol

Morte investigada em Feira de Santana liga alerta na Bahia, que já teve 62 mortes por metanol
Imagem - 6 dicas para evitar a hipervitaminose

6 dicas para evitar a hipervitaminose

MAIS LIDAS

Imagem - Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo
01

Influenciador transmite a própria morte durante escalada das mais difíceis do mundo

Imagem - Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista
02

Restaurant Week volta a Salvador com menus especiais a partir de R$ 59,90; confira a lista

Imagem - Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina
03

Veja dicas de como evitar que o esmalte descasque lavando louça ou fazendo faxina

Imagem - Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues
04

Governo do Estado planeja revisão de preços do Planserv, diz Jerônimo Rodrigues