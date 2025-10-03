JEQUIÉ

Saiba quem são os 24 procurados pela polícia por execuções no interior da Bahia

Polícia divulgou fotos dos suspeitos procurados

Maysa Polcri

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 17:56

Gleison de Oliveira é um dos procurados pela polícia Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A polícia segue em busca de 24 foragidos que foram alvos da operação Castelo de Cartas, deflagrada em setembro em Jequié e municípios da região sudoeste da Bahia. Nesta sexta-feira (3), foram divulgados os nomes e as imagens dos procurados, como forma de ajudar na identificação do paradeiro deles. Confira abaixo.

A operação resultou na prisão de 18 pessoas e na desarticulação de parte de um grupo criminoso envolvido em homicídios, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro no interior da Bahia. Ainda assim, os suspeitos conseguiram fugir das ações da polícia.

Na manhã desta sexta-feira (3), a Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Jequié autorizou, a pedido da Polícia Civil, a divulgação das fotos e nomes dos foragidos, com base no artigo 20 do Código Civil. A decisão judicial destacou que a medida é “um instrumento legítimo e proporcional para viabilizar a localização e prisão de indivíduos de alta periculosidade, que integram uma organização criminosa estruturada e armada, responsável por uma série de homicídios e outros crimes graves”.

Deflagrada em setembro, a operação Castelo de Cartas cumpriu 30 mandados de busca e apreensão e resultou na apreensão de drogas, balanças de precisão, celulares, veículos e dinheiro em espécie, além do bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens avaliados em mais de R$ 2 milhões.

As investigações foram iniciadas em janeiro deste ano pelo Núcleo de Homicídios da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jequié) e apontam que a organização criminosa foi responsável por pelo menos 19 homicídios. Todos foram cometidos neste ano e tem relação com a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

Quem são os foragidos

Os foragidos são: Danilo Silva Santos (Danilo Espinha), Emerson Santos Marques (Negão do Açougue), Joelson Rodrigues Santos (Careca), Guilherme Santos Torres (Pesadelo), Gleison de Oliveira Santos (GG), Júlio César Soares Santana (Júlio Cachorrão), Yan Barros de Pinho (Yan da Cachoeirinha), Hugo Oliveira dos Santos, Hebert Lima Valverde (Dindo), Marcos Silva de Oliveira (Poze ou Bê), João da Cruz dos Santos Neto (Joãozinho), Mikel Silva Veiga (Mikell Rifas), Bruno dos Santos Bastos (Bobô), Jamerson das Virgens Nascimentos (Jaminho), Samuel Neri Santos (Aladdin), Ricardo de Jesus Menezes, Brenda Santa Cruz dos Santos, Kennedy da Silva Britto, Daniel Matos da Silva (Daniel Capenga), Adilson dos Santos, Ana Carolina de Jesus Queiroz, Clara Miranda Santos, Adriele Pereira da Silva e Fagner Barros de Pádua.

