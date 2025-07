SELECIONADAS

Seis publicações baianas são semifinalistas no Prêmio Jabuti Acadêmico

Vencedores serão apresentados em cerimônia que vai acontecer no dia 5 de agosto, em São Paulo

Seis publicações baianas são semifinalistas da 2ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico. Os representantes de cada categoria foram anúnciados na segunda (14) pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), durante a 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em Recife. >

Os baianos que foram selecionados para as categorias Ilustração, Geografia e Geociências, Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia, Educação e Ensino, e Enfermagem, Farmácia, Saúde Coletiva e Serviço Social. >

As publicações foram feitas pelas universidades Federal da Bahia (Ufba), Federal do Recôncavo (Ufrb), do Estado da Bahia (Uneb), Estadual de Feira (Uefs) e da Fiocruz. >