OPERAÇÃO POLICIAL

Suspeito de dez homicídios e tráfico é capturado no Rio após fugir da Bahia

Homem era monitorado há mais de um ano e é suspeito de envolvimento em facções criminosas interestaduais

Yan Inácio

Publicado em 7 de julho de 2025 às 15:43

Polícia Civil Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Um homem, conhecido como Carioca ou Sábio, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas no Vale do São Francisco e suspeito de envolvimento em homicídios, foi preso no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (7). A prisão ocorreu após operação integrada das Polícias Civis da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. >

O criminoso já havia sido preso por homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Segundo as investigações, ele está envolvido em ao menos dez assassinatos, além de ter vínculo com uma facção criminosa com ação interestadual ligada ao tráfico de drogas. O mandado de prisão preventiva expedido pela Vara do Júri de Petrolina (PE).>

Ainda segundo a Polícia, o homem fugiu da região do Vale do São Francisco e passou um período escondido em Salvador, mudando de cidade para dificultar sua localização, até se estabelecer por mais tempo no Rio de Janeiro.>

“Estamos diante de um indivíduo de altíssima periculosidade, envolvido em diversos homicídios e com atuação ligada ao tráfico de drogas em dois estados. Ele vinha sendo monitorado há mais de um ano, e só conseguimos localizá-lo graças à atuação coordenada das equipes de inteligência e investigação”, disse o delegado Thiago Pessoa.>