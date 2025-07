CRIME

Traficante vira alvo prioritário após causar terror com três homicídios em dois meses no extremo sul da Bahia

Pedro Brito de Jesus, o PBL, agora é parte do Baralho do Crime

Wendel de Novais

Publicado em 25 de julho de 2025 às 09:49

PBL é o novo Valete de Paus Crédito: Reprodução

Um traficante identificado como Pedro Brito de Jesus, mais conhecido pelo vulgo de ‘PBL’, entrou na lista dos criminosos mais procurados da Bahia após causar terror no extremo sul do estado com três homicídios e uma tentativa em dois meses. Agora, PBL é o ‘Valete de Paus’ do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). >

De acordo com informações apuradas pela reportagem, além de traficante e homicida, PBL lidera a facção Bonde do Maluco (BDM) em Eunápolis. Segundo fonte policial, a decisão listá-lo no Baralho é estratégica, considerando o cenário preocupante do extremo sul. >

“As pessoas têm acompanhado uma série de operações desenvolvidas no extremo sul, que, no momento, tem uma guerra travada entre grupos criminosos. Entre esses grupos, está o BDM e o Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), que virou Comando Vermelho (CV). PBL é peça de liderança da BDM no conflito entre as duas”, explica a fonte, sem se identificar. >

Em 2022, o criminoso foi preso em flagrante durante uma abordagem policial, com grande quantidade de drogas. Ele responde também a inquéritos por roubo, receptação, porte ilegal de arma de fogo e homicídios. Mesmo com as prisões, o traficante não parou de agir e tem intensificado seus crimes. >

“Nos meses de junho e julho, ele acumulou ao menos três homicídios e uma tentativa. Todos seguem o mesmo modus operandi: ele vem em uma motocicleta, finge ser um motorista de aplicativo ou cliente de algum serviço, desembarca, saca a arma e efetua os disparos contra as vítimas”, completa. >