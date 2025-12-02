Acesse sua conta
Traficantes do CV presos por homicídios são filhos de vereadora Pataxó da Bahia

Tuinã e Taunã Ferreira do Espírito Santo são filhos de Indiara Ferreira

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 14:00

Parentesco de investigado com vereadora é citado em processo
Parentesco de investigado com vereadora é citado em processo Crédito: Reprodução

Tuinã Ferreira do Espírito Santo e Taunã Ferreira do Espírito Santo, dois dos quatro presos por homicídios e ações relacionadas ao Comando Vermelho (CV) em Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, são filhos da vereadora Indiara Ferreira, indígena Pataxó que está no terceiro mandato no município. Segundo inquérito policial que cita Tuinã e Kauã Passos Monteiro — outro filho da parlamentar, que não está entre os detidos nesta terça-feira (2) —, eles exercem função de liderança dentro da facção.

“Ressalta-se que ambos são irmãos de Tauã, falecido em 29 de setembro, e filhos da vereadora Indiara. Ressalte-se que Kauã e Tuinã são amplamente reconhecidos como membros do grupo conhecido como ‘Meninos de Fernando’. Fernando é apontado como o principal líder do tráfico de drogas na região do Campo, em Coroa Vermelha, mantendo ligação direta com a facção criminosa Comando Vermelho”, descreve trecho do documento policial.

Apesar de ser mãe dos investigados, Indiara não possui qualquer registro criminal. Natural de Porto Seguro, ela está no terceiro mandato consecutivo, após ser reeleita em 2024 com 529 votos, o equivalente a 2,69% dos votos válidos no município. Para o biênio 2025–2026, a vereadora foi escolhida para ocupar a vice-presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal.

Segundo as investigações, os filhos da parlamentar são apontados como envolvidos em uma sequência de mortes motivadas pela disputa territorial. Um dos casos atribuídos ao grupo ocorreu durante uma comemoração de aniversário na região de Ponta Grande, na aldeia indígena Rio Mar Pataxó.

Traficantes do CV presos expandiam atuação de facção com invasões e homicídios

Na ocasião, homens armados invadiram a residência e efetuaram disparos contra os presentes, causando a morte de Kleber Ferreira dos Santos no local. O ataque aconteceu durante o aniversário de seu irmão, Ubiratã Ferreira dos Santos.

“No momento da confraternização, três homens encapuzados chegaram ao local; dois deles invadiram a residência e, sem dizer uma palavra, dispararam contra Kleber e Ubiratã. Este último conseguiu escapar, enquanto Kleber foi atingido fatalmente”, relatou a polícia.

Kauã Passos Monteiro, conhecido como Buzu, e seu irmão Tuinã foram denunciados pelo crime em processo que tramita no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). Os dois também eram irmãos de Tauã Passos Monteiro, morto a tiros em setembro de 2024, e teriam agido em “revanche”.

