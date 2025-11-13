DESMANCHE

Três pessoas são detidas e duas oficinas são fechadas na Região Metropolitana de Salvador

12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Imbassaí

Maysa Polcri

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:10

Operação contra oficinas é deflagrada na RMS Crédito: Divulgação

Três pessoas foram detidas durante a operação Desmanche, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (13). A ação tem como alvo um esquema de receptação de veículos e irregularidades em oficinas localizadas no distrito de Imbassaí, município de Mata de São João. Dois estabelecimentos foram fechados.

As investigações tiveram início em abril deste ano após ocorrências recorrentes de furtos e roubos de motocicletas na região. Com base nos levantamentos, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em oficinas e estabelecimentos suspeitos de envolvimento nas práticas criminosas.

Durante as diligências, os locais foram fiscalizados, resultando na interdição de dois estabelecimentos por ausência de alvará de funcionamento. Três pessoas foram conduzidas à delegacia, e um novo inquérito foi instaurado para apurar o crime de receptação. Entre os conduzidos, está um suspeito reincidente na receptação de veículos automotores, que não apresentou comprovação documental.