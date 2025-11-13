Acesse sua conta
Três pessoas são detidas e duas oficinas são fechadas na Região Metropolitana de Salvador

12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Imbassaí

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:10

Operação contra oficinas é deflagrada na RMS
Operação contra oficinas é deflagrada na RMS Crédito: Divulgação

Três pessoas foram detidas durante a operação Desmanche, deflagrada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (13). A ação tem como alvo um esquema de receptação de veículos e irregularidades em oficinas localizadas no distrito de Imbassaí, município de Mata de São João. Dois estabelecimentos foram fechados. 

As investigações tiveram início em abril deste ano após ocorrências recorrentes de furtos e roubos de motocicletas na região. Com base nos levantamentos, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em oficinas e estabelecimentos suspeitos de envolvimento nas práticas criminosas.

Durante as diligências, os locais foram fiscalizados, resultando na interdição de dois estabelecimentos por ausência de alvará de funcionamento. Três pessoas foram conduzidas à delegacia, e um novo inquérito foi instaurado para apurar o crime de receptação. Entre os conduzidos, está um suspeito reincidente na receptação de veículos automotores, que não apresentou comprovação documental.

Foram apreendidas duas motocicletas e um automóvel, com indícios de origem ilícita. Além disso, guias periciais foram expedidas, e novos depoimentos estão em curso para aprofundar as investigações. A ação foi coordenada pela 2ª Delegacia Territorial (DT/Mata de São João), com o apoio de equipes do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).

