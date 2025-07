CRIME

Vereador baiano teria matado homem por boato sobre relação entre os dois, revela carta encontrada no túmulo do pai

Bero do Jardim Aeroporto (PRD) matou um homem e tirou a própria vida horas depois

Segundo a Polícia, o corpo do edil foi encontrado no Povoado Boa Esperança, em cima do túmulo do pai, por volta das 19h desta quinta-feira (17). No local, a polícia também encontrou uma carta em que Albério confessa o crime e diz ter sido chantageado pela vítima.>