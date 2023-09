Amigo de Rafael Puglisi diz que ele sofria com depressão; morte ainda está sendo investigada

O influenciador Diego Aguiar, que diz que era amigo de Rafael Puglisi, afirmou que o dentista sofria com uma depressão. Conhecido como o "dentista das celebridades", ele morreu na última segunda-feira, 18, aos 35 anos. Em um vídeo divulgado nos stories do Instagram, Diego alegou que a depressão teria sido uma das causas para a morte do amigo e afirmou que Puglisi "já estava mal há um tempo".

Em uma publicação no perfil oficial de Puglisi no Instagram feita no dia da morte, afirma-se que o dentista morreu após "mergulhar de ponta" na piscina e bater a cabeça. No entanto, a morte é considerada como suspeita pela polícia.