SEM AUTORIZAÇÃO

Anvisa proíbe ora-pro-nóbis em suplementos alimentares

Resolução foi publicada na quarta-feira (2)

De acordo com o órgão, a medida foi adotada porque a planta, que tem o nome científico de pereskia aculeata, não é autorizada como constituinte para suplementos alimentares.>

"Para um ingrediente específico ser autorizado como suplemento alimentar, é necessário que ele passe por uma avaliação de segurança e eficácia", informou a Anvisa no comunicado.>

Isso significa que as empresas que querem comercializar o produto precisam comprovar de forma científica a presença de nutrientes ou substâncias relevantes para o corpo humano.>

A resolução não interfere na comercialização da planta, apenas como composição de suplementos alimentares. Por não serem medicamentos, os suplementos não podem alegar efeitos terapêuticos. Eles são destinados a pessoas saudáveis, com a finalidade de fornecer nutrientes, substâncias bioativas, enzimas ou probióticos em complemento à alimentação, informou o órgão. >

A ora-pro-nóbis é uma planta comestível rica em proteínas, ferro, cálcio, fibras e vitaminas. É conhecida também por benefícios como a melhora do funcionamento do intestino, na saúde dos olhos e no sistema imunológico. >