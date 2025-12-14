FISCALIZAÇÃO

Anvisa proíbe venda de perfume e maquiagem capilar

Comercialização foi suspensa por falta de registro

Millena Marques

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 14:52

Crédito: Divulgação/Sinagências

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de dois cosméticos no Brasil por falta de registro. A decisão foi publicada na última quinta-feira (11).

Os produtos proibidos são a Deo Colônia Amantikir, da empresa Aon Indústria de Cosméticos Naturais Ltda., e a Maquiagem Capilar Mavi Pang Hair Shadow, de origem desconhecida.

A Deo Colônia e a maquiagem precisam ser registrados como cosméticos, mas foram apenas notificados à Anvisa. Cosméticos de baixo risco podem ser apenas notificados, mas os de maior risco precisam de registro.