Após piora em quadro clínico, estado de saúde de Bolsonaro é atualizado

Ex-presidente está internado há duas semanas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora em seu quadro clínico, segundo boletim médico divulgado neste domingo (27). Ele permanece internado em unidade de terapia intensiva (UTI) no Hospital DF Star, ainda sem previsão de alta ou de receber visitas. Bolsonaro foi submetido a uma cirurgia no intestino há duas semanas. >

O ex-presidente teve melhora progressiva dos exames laboratoriais do fígado e apresentou sinais iniciais de movimentos intestinais espontâneos, mas ainda sem condições de alimentação por via oral ou pela sonda gástrica. Na última quinta-feira (24), um boletim médico divulgou que Bolsonaro teve piora dos exames laboratoriais hepáticos e elevação da pressão arterial. >

Um dia antes, na quarta-feira (23), Bolsonaro foi intimado sobre a abertura da ação penal sobre o plano de golpe de Estado. Uma oficial de Justiça esteve no quarto onde ele está internado, depois que o ex-presidente participou de uma live de dentro do hospital. >

O tratamento de Jair Bolsonaro ainda demanda a realização de fisioterapia motora, bem como medidas de prevenção de trombose venosa. “Continua com a restrição de não receber visitas e sem previsão de alta da UTI”, diz o documento mais recente. Veja a íntegra do boletim médico abaixo: >

Persiste a gastroparesia (retardo do esvaziamento do estômago), porém apresentou sinais iniciais de movimentos intestinais espontâneos, mas ainda sem condições de alimentação por via oral ou pela sonda gástrica. Segue recebendo suporte calórico e nutricional por via parenteral (endovenosa) exclusiva.>