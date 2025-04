NOVO BOLETIM

Bolsonaro segue sem movimentos intestinais há duas semanas e permanece na UTI

Ex-presidente continua sem previsão de alta

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece sem funcionamento intestinal e sem possibilidade de alimentação por via oral ou sonda, conforme boletim divulgado neste sábado (26). De acordo com o hospital DF Star, em Brasília, onde ele está internado, Bolsonaro segue sendo monitorado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta. >

O boletim informa que ele continua recebendo nutrição apenas por via intravenosa e que as visitas seguem restritas. O estado clínico é descrito como estável, sem febre ou alterações na pressão arterial. Durante a internação, ele também realiza fisioterapia motora para prevenção de trombose venosa.>

Apesar da recomendação de restrição a visitas, ele recebeu a presença do pastor Silas Malafaia e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Também concedeu entrevista e participou de uma live transmitida diretamente da UTI.>