APÓS FRAUDE

Aposentados já podem receber ressarcimento dos descontos indevidos do INSS

Governo iniciou pagamento nesta quinta (24)

O Governo Federal inicia nesta quinta-feira (24) os depósitos para aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). >

Quem aderiu primeiro ao acordo de ressarcimento será contemplado nos primeiros dias de pagamento, segundo a gestão. Os pagamentos serão feitos diretamente na conta em que o benefício do INSS é recebido, com correção pelo IPCA, sem necessidade de informar dados bancários. Tudo será feito por via administrativa, sem ação judicial.>