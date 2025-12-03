Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Atirador que matou funcionárias do Cefet tinha problemas em ser chefiado por mulheres, diz diretor

Direção confirma que atirador não gostava de trabalhar com mulheres e já havia sido realocado para evitar novos conflitos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08:01

A diretora Allane Pedrotti e a psicóloga Layse Pinheiro foram mortas no Cefet
A diretora Allane Pedrotti e a psicóloga Layse Pinheiro foram mortas no Cefet Crédito: Reprodução

A direção do Cefet do Rio de Janeiro já identificava que João Antônio Miranda Tello Ramos, pedagogo que matou a diretora Allane de Souza Pedrotti Matos, 41, e a psicóloga Layse Costa Pinheiro, 40, antes de tirar a própria vida, tinha dificuldade de aceitar chefia feminina. Por isso, meses antes do ataque, a instituição decidiu colocá-lo sob supervisão de um homem e realocá-lo para um setor sem presença de mulheres em cargos de comando.

“A gente fez questão de colocar um homem para chefiá-lo, porque entendi que poderia ter essa questão de misoginia”, afirmou o diretor-geral do Cefet, Maurício Motta, em entrevista ao jornal O Globo.

Atirador matou duas mulheres e se matou no Cefet

João Antônio Miranda Tello Gonçalves por Reprodução
A psicóloga Layse Pinheiro foi morta por Reprodução
A diretora Allane Pedrotti foi morta por REprodução
Layse Pinheiro por Reprodução
Allane Pedrotti por Reprodução
Polícia no Cefet por Reprodução
1 de 6
João Antônio Miranda Tello Gonçalves por Reprodução

Segundo Motta, todos os episódios envolvendo o servidor tinham mulheres como alvo. Ele confirma que havia relatos de que o atirador intimidava chefes e colegas do sexo feminino. “Se a gente for ver, todas as situações que ocorreram se deram sempre com mulheres. (...) Infelizmente, eu diria que o problema era o João”, disse.

Em maio, diante do histórico de conflitos, ele foi transferido para a Coordenação de Cursos Subsequentes, onde lidaria apenas com alunos adultos e seria supervisionado por um homem. A mudança também visava afastá-lo das duas servidoras que acabariam mortas na sexta-feira.

Denúncias internas e investigação

Questionado sobre possíveis queixas formais feitas por Allane ou outras funcionárias, o diretor afirma que não recebeu denúncias dela diretamente. Contudo, a Divisão Pedagógica - setor onde o servidor e a psicóloga trabalhavam - entregou à corregedoria um documento coletivo relatando problemas. Isso abriu uma apuração interna.

Segundo Motta, mesmo sem denúncia formal de Allane, a direção já monitorava o caso e buscava proteger a equipe. “Eu já sabia do conflito, por isso acionamos todos elementos que tínhamos para, independentemente da denúncia dela, preservá-la.”

Leia mais

Imagem - Diretora morta no Cefet evitava assassino por medo, diz amigo: 'Pediu para não ficar na mesma sala'

Diretora morta no Cefet evitava assassino por medo, diz amigo: 'Pediu para não ficar na mesma sala'

Imagem - Servidor que matou diretora e psicóloga do Cefet estava afastado há 60 dias por problemas psiquiátricos

Servidor que matou diretora e psicóloga do Cefet estava afastado há 60 dias por problemas psiquiátricos

Imagem - Servidor afastado mata diretora e psicóloga do Cefet e tira a própria vida

Servidor afastado mata diretora e psicóloga do Cefet e tira a própria vida

Ataque teve alvos específicos

O diretor diz não ter dúvidas de que o atirador planejou o ataque. João Antônio teria ido primeiro à sala da diretora. No local estava também uma aluna estagiária, poupada por ele: “Ele falou claramente que não tinha qualquer ‘diferença’ com a menina”. Ela conseguiu fugir antes dos disparos.

Em seguida, o atirador caminhou até outra sala e matou a psicóloga Layse. Uma terceira servidora, que costumava acompanhar a psicóloga, só escapou porque tinha saído instantes antes.

Afastamentos, perícia psiquiátrica e limites da instituição

Entre 2021 e 2024, o servidor teve diversos afastamentos por questões de saúde mental. No segundo semestre de 2024, chegou a ser suspenso cautelarmente por dois períodos de 60 dias. Ao retornar, apresentou laudo médico particular declarando aptidão para trabalhar - documento confirmado por uma junta psiquiátrica da rede federal.

“O entendimento é de que tudo que podia ser feito na esfera da instituição foi feito”, disse Motta. Ele lembra que escolas públicas não realizam revista e que o Cefet não tinha qualquer informação de que João Antônio possuía arma.

A descoberta de que o servidor era CAC e tinha registro regular surpreendeu a direção. “Ficamos nos questionando como uma pessoa com histórico de afastamentos consegue comprar uma arma, ter certificado e fazer curso de tiro”, afirmou.

Retomada das atividades

A tragédia abalou profundamente a comunidade escolar. Tanto Allane quanto Layse eram funcionárias antigas, com mais de dez anos de atuação. O Cefet decretou luto institucional até sexta-feira e discute um retorno gradual das aulas a partir da próxima semana.

“Foi devastador para todos: docentes, técnicos e alunos”, disse o diretor.

Tags:

Cefet

Mais recentes

Imagem - Proposta que isenta IPVA para carros velhos é aprovada pela Câmara

Proposta que isenta IPVA para carros velhos é aprovada pela Câmara
Imagem - Dia 3 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 3 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data
Imagem - CNH sem autoescola? Ação na Justiça quer derrubar fim da exigência

CNH sem autoescola? Ação na Justiça quer derrubar fim da exigência

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras
01

Carta do Baralho Cigano desta quarta-feira (3 de dezembro) é A Âncora: tempo de estabilidade e conquistas duradouras

Imagem - Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?
02

Quanto custa se hospedar na casa luxuosa de Fernanda Paes Leme no Santo Antônio Além do Carmo?

Imagem - Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)
03

Virada na carreira: 3 signos recebem impulso financeiro e boas notícias no trabalho a partir de hoje (2 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz
04

Anjo da Guarda desta quarta-feira (3 de dezembro) alerta 4 signos: chegou a hora de cortar vínculos, ou você jamais terá paz e será feliz