ATIVOS FINANCEIROS

BC informa a Moraes sobre bloqueio de Pix e cartões de seu ex-assessor

Banco Central informou a Moraes que transmitiu a instituições financeiras a ordem de bloquear cartões, Pix e contas de Eduardo Tagliaferro

O Banco Central informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) o cumprimento de decisão do magistrado com relação ao bloqueio de contas bancárias, ativos financeiros, cartões e chaves Pix de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes. De acordo com ofício encaminhado pelo BC à Corte, a determinação de bloqueio foi transmitida a todas as instituições financeiras, para providências.>