ENTREVISTA

Bolsonaro diz que 8 de janeiro foi 'armado pela esquerda', mas defende acusados: 'São pobres coitados'

"Foi um ato de vandalismo. Vai dar golpe em um prédio?", disse ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar que os ataques de 8 de janeiro ao Congresso Nacional foram "programados pela esquerda" e defendeu os invasores, classificando-os como "pobres coitados". A declaração ocorre uma semana após ele ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado. Durante a conversa com o jornalista Léo Dias, Bolsonaro também comentou os áudios divulgados pelo programa Fantástico, que revelaram conversas de militares sobre possíveis medidas extremas, como a decretação de estado de defesa ou estado de sítio. >

Bolsonaro repetiu a acusação de que a esquerda teria planejado os ataques, argumentando que a ausência de imagens completas dos momentos das invasões seria uma prova disso. "O 8 de janeiro foi programado pela esquerda. Você tem imagens do pessoal quebrando lá dentro, mas não quando entrou a turma. O governo dizia que não tinha mais imagem, mas pouco tempo depois apareceram mais imagens", afirmou. Ele também ressaltou que estava nos Estados Unidos durante os ataques e que recebeu 33 alertas da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para o Gabinete de Segurança Institucional (GSI ), sugerindo que o episódio teria sido orquestrado.>

Sobre os invasores, o ex-presidente minimizou a gravidade do ocorrido, negando que fossem "terroristas" ou "golpistas". "São pobres coitados. Com bíblia na mão, bandeira na mão, velhinhas. Foi um ato de vandalismo. Vai dar golpe em um prédio? Sem nada, sem presidente, sem arma?", questionou. Ele ainda comparou o episódio ao ataque ao Capitólio nos Estados Unidos, sugerindo que teria sido uma cópia do caso americano.>