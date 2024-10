HISTÓRICO DE ACIDENTES

Bolsonaro também caiu no banheiro do Alvorada, que foi adaptado para ficar menos escorregadio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi o único chefe do Executivo que sofreu um acidente doméstico no banheiro do Palácio da Alvorada. Assim como o petista, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também sofreu uma queda no cômodo em 2020, precisando ser hospitalizado.