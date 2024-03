LANÇAMENTO

BYD anuncia nova linha de carregadores e aplicativo para clientes de carros elétricos

A BYD anunciou o lançamento no Brasil de carregadores para uso doméstico e público. O lineup conta com dois carregadores – o CA (corrente alternada), de 7 e 22 KW/h, e os modelos CC (corrente contínua) de 60 kW, 120 kW, 150KW, 180kW, além do Grid Zero, de até 210 kW, modelo que utiliza a tecnologia das baterias BYD para ser mais segura, confiável e eficiente. Os modelos serão comercializados em duas linhas de mercado: residenciais e públicos.