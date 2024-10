BRASIL

Câmara quer votar projeto que cria lista de pedófilos, estupradores e assediadores

A Câmara dos Deputados incluiu na pauta de votação desta terça-feira (8), o projeto de lei que cria uma lista pública com nome e o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) de pessoas condenadas por crimes contra a dignidade sexual. A proposta prevê a criação de um cadastro aberto à consulta com a relação de estupradores, pedófilos e assediadores sexuais. Se aprovado, o texto vai a sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Especialistas do Direito Penal criticam proposta

O criminalista Davi Tangerino, professor de direito penal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) diz que isso seria "inconstitucional" e "temerário"." É inconstitucional. Me parece, que estamos liberando para as pessoas, uma formação de opinião sobre a condição de criminosos de uma sentença que não transitou em julgado. Muito temerário", diz.