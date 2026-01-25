Capitão da PM é afastado após áudio indicar negociação com traficantes do CV

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 14:32
A Corregedoria da Polícia Militar decidiu afastar de forma preventiva, no sábado (24), o capitão Alessander Ribeiro Estrella Rosa, que estava lotado no batalhão de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. A medida foi adotada após circulação de um áudio atribuído ao oficial nas redes sociais no qual ele supostamente trata com integrantes do Comando Vermelho (CV) sobre a retirada de barricadas na cidade.
Segundo informações divulgadas pelo g1, não houve registro formal de denúncia na corporação. A PM informou que tomou conhecimento das suspeitas por meio da repercussão nas redes sociais e, diante do conteúdo, optou pelo afastamento cautelar do militar enquanto o caso é apurado.
Alessander Ribeiro Estrella Rosa foi afastado pela PM
Antes disso, as acusações já haviam sido encaminhadas ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por meio de denúncia anônima. O MP estadual confirmou que o procedimento tramita em sigilo e foi enviado à Assessoria de Atribuição Originária Criminal, setor que auxilia o procurador-geral de Justiça em investigações envolvendo autoridades.
Nos áudios divulgados, o nome do prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, também é mencionado. Em declaração pública, ele afirmou não ter relação próxima com o capitão e disse que pediu aos advogados para se colocar à disposição dos órgãos de investigação. Até o momento, não há confirmação de abertura de apuração contra o gestor municipal.
O capitão Alessander já havia sido alvo de investigação anteriormente. Em maio do ano passado, ele chegou a ser preso sob suspeita de integrar um grupo de extermínio conhecido como “Novo Escritório do Crime”, apontado como responsável por pelo menos duas execuções em via pública, ligadas a interesses do jogo do bicho.