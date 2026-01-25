POLÍCIA

Capitão da PM é afastado após áudio indicar negociação com traficantes do CV

Policial de Belford Roxo já era investigado por ligação com grupo de extermínio

Wendel de Novais

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 14:32

Alessander Ribeiro Estrella Rosa foi afastado pela PM Crédito: Reprodução

A Corregedoria da Polícia Militar decidiu afastar de forma preventiva, no sábado (24), o capitão Alessander Ribeiro Estrella Rosa, que estava lotado no batalhão de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. A medida foi adotada após circulação de um áudio atribuído ao oficial nas redes sociais no qual ele supostamente trata com integrantes do Comando Vermelho (CV) sobre a retirada de barricadas na cidade.

Segundo informações divulgadas pelo g1, não houve registro formal de denúncia na corporação. A PM informou que tomou conhecimento das suspeitas por meio da repercussão nas redes sociais e, diante do conteúdo, optou pelo afastamento cautelar do militar enquanto o caso é apurado.

Alessander Ribeiro Estrella Rosa foi afastado pela PM 1 de 2

Antes disso, as acusações já haviam sido encaminhadas ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por meio de denúncia anônima. O MP estadual confirmou que o procedimento tramita em sigilo e foi enviado à Assessoria de Atribuição Originária Criminal, setor que auxilia o procurador-geral de Justiça em investigações envolvendo autoridades.

Nos áudios divulgados, o nome do prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, também é mencionado. Em declaração pública, ele afirmou não ter relação próxima com o capitão e disse que pediu aos advogados para se colocar à disposição dos órgãos de investigação. Até o momento, não há confirmação de abertura de apuração contra o gestor municipal.