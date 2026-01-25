Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Capitão da PM é afastado após áudio indicar negociação com traficantes do CV

Policial de Belford Roxo já era investigado por ligação com grupo de extermínio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 14:32

Alessander Ribeiro Estrella Rosa foi afastado pela PM
Alessander Ribeiro Estrella Rosa foi afastado pela PM Crédito: Reprodução

A Corregedoria da Polícia Militar decidiu afastar de forma preventiva, no sábado (24), o capitão Alessander Ribeiro Estrella Rosa, que estava lotado no batalhão de Belford Roxo, no Rio de Janeiro. A medida foi adotada após circulação de um áudio atribuído ao oficial nas redes sociais no qual ele supostamente trata com integrantes do Comando Vermelho (CV) sobre a retirada de barricadas na cidade.

Segundo informações divulgadas pelo g1, não houve registro formal de denúncia na corporação. A PM informou que tomou conhecimento das suspeitas por meio da repercussão nas redes sociais e, diante do conteúdo, optou pelo afastamento cautelar do militar enquanto o caso é apurado.

Alessander Ribeiro Estrella Rosa foi afastado pela PM

Alessander Ribeiro Estrella Rosa foi afastado pela PM por Reprodução
Alessander Ribeiro Estrella Rosa foi afastado pela PM por Reprodução
1 de 2
Alessander Ribeiro Estrella Rosa foi afastado pela PM por Reprodução

Antes disso, as acusações já haviam sido encaminhadas ao Ministério Público Federal (MPF) e ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por meio de denúncia anônima. O MP estadual confirmou que o procedimento tramita em sigilo e foi enviado à Assessoria de Atribuição Originária Criminal, setor que auxilia o procurador-geral de Justiça em investigações envolvendo autoridades.

Nos áudios divulgados, o nome do prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, também é mencionado. Em declaração pública, ele afirmou não ter relação próxima com o capitão e disse que pediu aos advogados para se colocar à disposição dos órgãos de investigação. Até o momento, não há confirmação de abertura de apuração contra o gestor municipal.

O capitão Alessander já havia sido alvo de investigação anteriormente. Em maio do ano passado, ele chegou a ser preso sob suspeita de integrar um grupo de extermínio conhecido como “Novo Escritório do Crime”, apontado como responsável por pelo menos duas execuções em via pública, ligadas a interesses do jogo do bicho.

Leia mais

Imagem - Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 92 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 92 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

Imagem - Quem é Leandro Pinheiro, estudante que devolveu Pix de R$ 200 mil após engano de empresário

Quem é Leandro Pinheiro, estudante que devolveu Pix de R$ 200 mil após engano de empresário

Imagem - Esposa detalha agressão e relata tentativa de homicídio por cantor paraibano: 'Não conseguia respirar'

Esposa detalha agressão e relata tentativa de homicídio por cantor paraibano: 'Não conseguia respirar'

Tags:

Crime Comando Vermelho Capitão da pm Afastado

Mais recentes

Imagem - MEC demite professor mais de um ano após condenação por tortura contra aluno

MEC demite professor mais de um ano após condenação por tortura contra aluno
Imagem - Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira; 33 pessoas são socorridas para hospital

Raio cai e atinge grupo de Nikolas Ferreira; 33 pessoas são socorridas para hospital
Imagem - Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 92 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 92 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

MAIS LIDAS

Imagem - Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil
01

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
02

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Quem é Leandro Pinheiro, estudante que devolveu Pix de R$ 200 mil após engano de empresário
03

Quem é Leandro Pinheiro, estudante que devolveu Pix de R$ 200 mil após engano de empresário

Imagem - Esposa detalha agressão e relata tentativa de homicídio por cantor paraibano: 'Não conseguia respirar'
04

Esposa detalha agressão e relata tentativa de homicídio por cantor paraibano: 'Não conseguia respirar'