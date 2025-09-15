INVESTIGAÇÃO

“Careca do INSS” decide não depor, e reunião é cancelada

Antônio Carlos Camilo comunicou nesta manhã, por meio da defesa, que não comparecerá à CPMI

Metrópoles

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 20:57

Careca do INSS Crédito: Reprodução

A reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as fraudes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) marcada para esta segunda-feira (15) foi cancelada. O investigado Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, comunicou nesta manhã, por meio da defesa, que não comparecerá à comissão. Ele está preso desde a última sexta-feira (12).