Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dino suspende repasses de "emendas Pix" a nove municípios

Entre 2020 e 2024, estados e municípios receberam mais de R$ 17,5 bilhões em emendas parlamentares na modalidade “emendas individuais”

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 22:02

Ministro Flávio Dino, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário
Ministro Flávio Dino, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão, pelo governo federal, do repasse de “emendas Pix” que, segundo auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU), apresentam indícios de crime. A auditoria indicou irregularidades em nove dos 10 municípios que mais receberam recursos entre 2020 e 2024. O material relativo aos municípios irregulares deve ser encaminhado à Polícia Federal para abertura de investigação.

Em agosto de 2024, Dino havia determinado à CGU que auditasse a aplicação, a economicidade e a efetividade das transferências especiais, as chamadas “emendas Pix” em execução. O resultado da auditoria destaca que, entre 2020 e 2024, estados e municípios receberam mais de R$ 17,5 bilhões em emendas parlamentares na modalidade “emendas individuais”.

Leia mais

Imagem - “Careca do INSS” decide não depor, e reunião é cancelada

“Careca do INSS” decide não depor, e reunião é cancelada

Imagem - Gilmar Mendes diz que voto de Fux para absolver Bolsonaro foi 'incoerência' e 'contradição'

Gilmar Mendes diz que voto de Fux para absolver Bolsonaro foi 'incoerência' e 'contradição'

Imagem - Ministério Público denuncia Hytalo e marido por crimes de exploração sexual de vulnerável

Ministério Público denuncia Hytalo e marido por crimes de exploração sexual de vulnerável

Os dez municípios que mais receberam recursos são Carapicuíba (SP), Macapá (AP), São Luiz do Anauá (RR), São João de Meriti (RJ), Iracema (RR), São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Sena Madureira (AC), Camaçari (BA) e Coração de Maria (BA). Destes, apenas São Paulo apresentou todos os dados relativos às emendas auditadas, permitindo a aferição adequada da aplicação dos recursos.

Nos demais municípios foram identificadas irregularidades em relação à transparência e à rastreabilidade dos recursos. Quanto à transparência, observou-se, especialmente, a falta ou a insuficiência de informações sobre as emendas recebidas nos Portais da Transparência municipais; quanto à rastreabilidade, o principal problema constatado foi a não utilização de conta-corrente específica.

Mais recentes

Imagem - Passagens de ônibus ficam mais baratas com clube de assinaturas inédito; saiba mais

Passagens de ônibus ficam mais baratas com clube de assinaturas inédito; saiba mais
Imagem - “Careca do INSS” decide não depor, e reunião é cancelada

“Careca do INSS” decide não depor, e reunião é cancelada
Imagem - Resultado da Lotofácil 3487, desta segunda-feira (15)

Resultado da Lotofácil 3487, desta segunda-feira (15)

MAIS LIDAS

Imagem - MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever
01

MEC oferece mestrado e doutorado gratuitos para professores; saiba como se inscrever

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
02

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Imagem - Galã afundou no álcool após fazer personagem em novela da Globo: 'Bagunçou minha cabeça'
03

Galã afundou no álcool após fazer personagem em novela da Globo: 'Bagunçou minha cabeça'

Imagem - Box do banheiro impecável: veja truque simples e barato para manter o vidro brilhando
04

Box do banheiro impecável: veja truque simples e barato para manter o vidro brilhando