Ministério Público denuncia Hytalo e marido por crimes de exploração sexual de vulnerável

Elaine Sanoli
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18:28
O Ministério Público da Paraíba (MP-PB) ofereceu denúncia, nesta segunda-feira (15), contra os influenciador Hytalo Santos e o marido, Israel Vicente. Eles foram denunciados por três crimes que consistem no tráfico de pessoas, produção de material pornográfico com crianças e adolescentes e favorecimento da prostItuição ou exploração sexual de vulnerável. O órgão fixou o pedido de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 10 milhões. O casal foi preso preventivamente em 15 de agosto, em Carapicuíba, em São Paulo.
De acordo com a nota publicada pelo MP-BA, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) ofereceu denúncia criminal contra os dois suspeitos após uma investigação minuciosa conduzida em cooperação com a Polícia Civil da Paraíba, o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Segundo o órgão, as investigações indicaram que Hytalo e Euro, como é conhecido Israel Vicente, criavam conteúdo para as redes sociais de forma premeditada, com o intuito de explorar a imagem das crianças e adolescentes que apareciam nos vídeos. O modus operandi da dupla foi caracterizado "pela utilização de artifícios de fraude, promessas de fama e vantagens materiais para atrair vítimas em situação de vulnerabilidade".
Os dois vão responder na justiça por três crimes:
Além de responder pelos crimes, o Ministério Público também solicitou o pagamento indenizatório por danos morais coletivos no valor de R$ 10 milhões, em decorrência da violação de direitos fundamentais de crianças e adolescentes e da ofensa à dignidade humana.
A denúncia ainda será avaliada pela Justiça Paraibana.