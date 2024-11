ESTELIONATO E MAIS

Caso Tio Paulo: sobrinha de idoso passa por audiência nesta terça (12)

Homem foi levado desacordado para sacar um empréstimo bancário em abril deste ano

A Justiça realiza nesta terça-feira (12) a primeira audiência de instrução do caso "Tio Paulo", em que um homem foi levado desacordado para sacar um empréstimo junto com a sobrinha e depois foi constatado como morto. A ocorrência aconteceu em 16 de abril e ganhou destaque nas redes sociais.

Responsável por conduzir o homem, identificado como Paulo Roberto Braga, no banco, Érika de Souza Vieira Nunes responde pelos crimes de estelionato e vilipêndio de cadáver. A sessão será fechada à imprensa e começa às 13h, na 2ª Vara Criminal de Bangu.

Na época, a mulher foi ao banco com o idoso desacordado, em uma cadeira de rodas. Vídeos mostram ele imóvel e com olhos fechados. Funcionários do local acionaram a polícia e o Samu confirmou o óbito de Paulo. Érika foi presa por duas semanas, mas a Justiça concedeu a revogação da prisão preventiva. Ela disse que não notou que o tio tinha morrido.