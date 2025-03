VEJA RANKING

Cidade baiana bate 37,6°C e fica entre as 10 mais quentes do Brasil

Dados são das últimas 24h

Esther Morais

Publicado em 5 de março de 2025 às 09:55

Calor continua insuportável Crédito: Shutterstock

Uma cidade baiana marcou 37,9°C na terça-feira (4) e entrou na lista das 10 mais quentes do Brasil. Ibotirama, no Vale do São Francisco, ocupou o oitavo lugar do ranking. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). >

Quem ocupa as primeiras posições são municípios do Rio Grande do Sul. Na sequência, Quaraí marcou 39,9°C, São Borja teve 39,2°C e Alegrete, 39,1°C. >

A onda de calor que se espalhou sobre o Sul, parte do Sudeste e do Centro-Oeste do país vem mantendo as temperaturas bastante elevadas em muitas áreas dessas regiões. >

Esta onda de calor, a quinta de 2025, segundo análise da Climatempo, persiste até o dia 9 de Março. Até lá, temperaturas próximas e em torno dos 40°C poderão ser novamente observadas nos estados da Região Sul e em Mato Grosso do Sul. A Bahia não é afetada pelo fenômeno. >

Veja o ranking:

1 – 39,9°C Quaraí (RS)>

2 – 39,2°C São Borja (RS)>

3 – 39,1°C Alegrete (RS) e Porto Murtinho (MS)>

4 – 38,8°C Santiago (RS)>

5 – 38,7°C Baixo Iguaçu (PR)>

6 – 38,5°C Iguatemi (MS)>

7 – 38,2°C Uruguaiana (RS)>

8 – 38,0°C São Gabriel (RS)>

9 – 37,9°C Ibotirama (BA) e São Vicente do Sul (RS)>