Comerciante é baleado na cabeça após se recusar a pagar taxa para facção criminosa

Vítima está internada em estado grave

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 18:44

Comerciante teria se tornado alvo após se negar a pagar taxa de bandidos Crédito: Reprodução

A violência ligada a cobranças de taxas por organizações criminosas fez mais uma vítima em Sobral, no interior do Ceará. Na manhã desta segunda-feira (23), um comerciante foi baleado dentro de seu próprio estabelecimento, no Residencial Nova Caiçara. Segundo as investigações preliminares, o ataque foi motivado pela recusa do proprietário em pagar uma taxa imposta por uma facção que atua na região. As informações são do G1.

Câmeras de segurança do comércio registraram toda a ação, que durou poucos segundos. O suspeito chegou ao local em uma motocicleta e entrou no estabelecimento sem retirar o capacete. Ao perceber a ameaça, o comerciante ainda tentou desarmar o criminoso colocando a mão sobre a arma de fogo. O agressor conseguiu efetuar os disparos, atingindo a vítima no ombro e na cabeça, fugindo logo em seguida.

Mesmo gravemente ferido, o comerciante caminhou até a saída da loja, amparado por um idoso que presenciou o crime. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade de saúde, onde permanece internado em estado crítico.

O caso, que está sob investigação da Delegacia de Sobral, não é um episódio isolado. Autoridades locais apontam que comerciantes da cidade vêm sendo sistematicamente alvos de coação por parte de facções criminosas, que exigem pagamentos mensais para permitir o funcionamento dos negócios.

A polícia trabalha agora com as imagens das câmeras para identificar o autor dos disparos e mapear a estrutura do grupo criminoso responsável pela ordem do ataque.

