EMPREGO

Concurso PF Administrativo terá vagas no Nordeste; confira

Governo Federal afirma que o edital está "prestes a sair"

Carol Neves

Publicado em 14 de abril de 2025 às 08:05

Polícia Federal Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O concurso da Polícia Federal para a área administrativa oferecerá 192 vagas em todo o país, sendo 20 delas destinadas à Região Nordeste. Dos nove estados nordestinos, apenas a Bahia não receberá oportunidades nesta seleção. >

As 20 vagas na região estão divididas entre oito estados: Alagoas (1), Ceará (2), Maranhão (6), Paraíba (2), Pernambuco (1), Piauí (3), Rio Grande do Norte (1) e Sergipe (4). Para o cargo de agente administrativo (nível médio), há sete vagas: três no Maranhão, duas no Piauí e duas em Sergipe. >

Já os cargos de nível superior somam 13 vagas, distribuídas entre assistente social (4), médico clínico (4) e médico psiquiatra (5). No caso de assistente social, as oportunidades estão no Maranhão, Paraíba, Piauí e Sergipe. Para médico clínico, as vagas estão no Ceará, Maranhão, Paraíba e Pernambuco. As cinco vagas para médico psiquiatra estão em Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte. >

Previsão para o edital>

O Cebraspe foi definido como banca organizadora, mas o contrato ainda não foi assinado. O Governo Federal afirma que o edital está "prestes a sair", sem data confirmada, mas a portaria de autorização estabelece prazo até junho para sua publicação. A prova deve ocorrer pelo menos dois meses após a divulgação do edital. >

Segundo documentos técnicos, a taxa será de R$ 90 para agente administrativo (nível médio) e R$ 110 para os cargos de nível superior. A expectativa é de 300 mil inscritos. >