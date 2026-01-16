Criança de 7 anos desaparece após cair em córrego durante chuva

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 20:43
Uma criança desapareceu após cair em um córrego, na última quinta-feira (15), no município de Pouso Alegre, em Minas Gerais. O menino de sete anos foi arrastado pela enxurrada durante as chuvas fortes que atingiram a cidade.
Câmeras de segurança registraram o momento em que o menino desaparece na água. Ele estava com outras duas crianças que, de acordo com a Polícia Militar, em informação ao G1, têm nove e dez anos.
Veja o momento em que a criança desaparece no córrego
Nas imagens, é possível duas das três crianças brincando no córrego. Em outro registro, um morador, que segura um guarda-chuva, ajuda uma delas a sair. O menino de sete ano some da imagem.
A Polícia Militar também informou que as crianças estavam brincando no local quando o fluxo da água aumentou consideravelmente. O menino foi arrastado pela correnteza e sugado por uma manilha de drenagem pluvial.
O Corpo de Bombeiros realiza o trabalho de buscas. As esquipes do órgão realizaram varreduras em galerias pluviais. As buscas seguem.