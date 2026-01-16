Acesse sua conta
Criança de 7 anos desaparece após cair em córrego durante chuva

Menino brincava com outros dois amigos quando foram surpreendidos pelo aumento do volume de água

  Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 20:43

Criança cai em corrégo e é arrastada por enxurrada
Crédito: Reprodução

Uma criança desapareceu após cair em um córrego, na última quinta-feira (15), no município de Pouso Alegre, em Minas Gerais. O menino de sete anos foi arrastado pela enxurrada durante as chuvas fortes que atingiram a cidade.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o menino desaparece na água. Ele estava com outras duas crianças que, de acordo com a Polícia Militar, em informação ao G1, têm nove e dez anos.

Veja o momento em que a criança desaparece no córrego

Os meninos brincavam no córrego por Reprodução
Nas imagens, é possível ver os dois chegando ao local por Reprodução
Eles entram no córrego por Reprodução
Eles foram surpreendidos pelo aumento do volume de água por Reprodução
O menino de sete anos desaparece nas imagens, ele foi arrastado pela enxurrada por Reprodução
Um morador se aproxima, junto com ele aparece a terceira criança por Reprodução
Ele ajuda a resgatar o menino que ainda estava na água por Reprodução
É possível ver o esforço para retirar a criança do córrego por Reprodução
Ele consegue retirar a criança; a outra já estava desaparecida neste momento por Reprodução
1 de 9
Os meninos brincavam no córrego por Reprodução

Nas imagens, é possível duas das três crianças brincando no córrego. Em outro registro, um morador, que segura um guarda-chuva, ajuda uma delas a sair. O menino de sete ano some da imagem.

A Polícia Militar também informou que as crianças estavam brincando no local quando o fluxo da água aumentou consideravelmente. O menino foi arrastado pela correnteza e sugado por uma manilha de drenagem pluvial.

O Corpo de Bombeiros realiza o trabalho de buscas. As esquipes do órgão realizaram varreduras em galerias pluviais. As buscas seguem.

