Criança de 7 anos desaparece após cair em córrego durante chuva

Menino brincava com outros dois amigos quando foram surpreendidos pelo aumento do volume de água

Monique Lobo

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 20:43

Criança cai em córrego e é arrastada por enxurrada Crédito: Reprodução

Uma criança desapareceu após cair em um córrego, na última quinta-feira (15), no município de Pouso Alegre, em Minas Gerais. O menino de sete anos foi arrastado pela enxurrada durante as chuvas fortes que atingiram a cidade.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o menino desaparece na água. Ele estava com outras duas crianças que, de acordo com a Polícia Militar, em informação ao G1, têm nove e dez anos.

Veja o momento em que a criança desaparece no córrego 1 de 9

Nas imagens, é possível duas das três crianças brincando no córrego. Em outro registro, um morador, que segura um guarda-chuva, ajuda uma delas a sair. O menino de sete ano some da imagem.

A Polícia Militar também informou que as crianças estavam brincando no local quando o fluxo da água aumentou consideravelmente. O menino foi arrastado pela correnteza e sugado por uma manilha de drenagem pluvial.