Bebê de um ano cai e fica com carregador de celular preso ao crânio

Menina passou por cirurgia de emergência após acidente

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 21:51

Exames mostram o aparelho que perfurou a a região frontal do crânio
Exames mostram o aparelho que perfurou a a região frontal do crânio Crédito: Arquivo pessoal

Uma bebê de um ano ficou com um carregador cravado na testa após cair da cama, na última terça-feira (13). A mãe da criança foi ao banheiro no momento do acidente, informou o médico que atendeu a menina, Bruno Castro, em entrevista ao G1. O caso aconteceu na cidade de Divinópolis, interior de Minas Gerais.

Ainda segundo ele, a bebê estava com o carregador na mão no momento da queda, o que fez com que o aparelho atingisse a cabeça e perfurasse a região frontal do crânio.

IMAGEM FORTE: Além dos exames, registro mostra menina com aparelho preso à testa

Criança cai e fica com carregador cravado na testa por Arquivo pessoal
Criança cai e fica com carregador cravado na testa por Arquivo pessoal
Criança cai e fica com carregador cravado na testa por Arquivo pessoal
1 de 3
Criança cai e fica com carregador cravado na testa por Arquivo pessoal

A criança passou por uma cirurgia de urgência para retirada do objeto e reconstrução da área atingida. O médico acrescentou que ela segue internada e recebe antibiótico profilático. Ele também revelou que a paciente não apresenta sinais de sequelas.

“Crianças têm uma plasticidade neuronal muito boa, o que aumenta as chances de recuperação sem sequelas”, acrescentou em entrevista ao G1. Ainda assim, a menina vai passar por acompanhamento neurológico contínuo em caso de problemas futuros.

