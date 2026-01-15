Acesse sua conta
Mulher desaparece dentro do próprio prédio ao descer para subsolo de elevador

Corretora foi vista pela última vez nas imagens da câmera de segurança e em vídeos enviados pelo seu celular

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 16:32

Ultímas imagens de Daiane Alves no elevador de seu prêdio, lugar onde desapareceu Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma corretora de imoveis de 43 anos identificada como Daiane Alves Souza está desaparecida desde o dia 17 de dezembro de 2025 após descer pelo elevador do prédio em direção ao subsolo. Moradora de Caldas Novas, no interior de Goiás, a mulher teria ido checar o disjuntor de seu apartamento que estaria sem luz, mas as câmeras da área não registraram o seu retorno para o edifício ou sua saída do local. As informações são da CNN.

As últimas imagens disponíveis mostram Daiane entrando no elevador e seguindo em direção à portaria. Na ocasião, ela chegou a gravar um vídeo com o próprio celular registrando o trajeto. 

Imagens de câmera de segurança mostra momento em que mulher desce ao subsolo

Imagens de câmera de segurança mostra momento em que mulher desce ao subsolo
Polícia investiga desaparecimento de mulher ao descer em subsolo de prédio por Reprodução
Polícia investiga desaparecimento de mulher ao descer em subsolo de prédio por Reprodução
Polícia investiga desaparecimento de mulher ao descer em subsolo de prédio por Reprodução
Polícia investiga desaparecimento de mulher ao descer em subsolo de prédio por Reprodução
Polícia investiga desaparecimento de mulher ao descer em subsolo de prédio por Reprodução
1 de 6
Polícia investiga desaparecimento de mulher ao descer em subsolo de prédio por Reprodução

As gravações mostram o momento em que a corretora mantém um breve diálogo com o porteiro antes de utilizar o elevador para acessar o subsolo e para restabelecer a energia de seu apartamento. No entanto, a família ressalta que não há qualquer filmagem posterior que indique seu retorno ao apartamento ou uma possível saída pelas dependências do edifício.

"A partir desse momento, não há nenhuma imagem dela, nem retornando pelo elevador ao apartamento, nem saindo para a rua. Então, essa é a questão: onde estão essas imagens? Por que elas não existem?", disse Nilse Alves Pontes, de 61 anos, mãe de Daiane, em entrevista a CNN.

De acordo com a família, também em entrevista a CNN, Daiane era responsável pela administração e locação dos imóveis da família no próprio condomínio onde residia. Além disso, ela teria uma viagem programada para Uberlândia, em Minas Gerais, durante o período de Natal. Contudo, ainda segundo os parentes, ela nunca chegou ao destino e interrompeu qualquer comunicação.

Diante do desaparecimento, familiares registraram um boletim de ocorrência e realizaram buscas em hospitais e unidades de saúde, mas ainda não obtiveram informações sobre o seu paradeiro.

Detalhes das Imagens

As mídias enviadas a uma amiga detalham os últimos passos da corretora: no vídeo, ela exibe o interior do apartamento às escuras, registra o caminho até o elevador e, ao chegar à portaria, interpela o funcionário sobre a interrupção da luz. Durante o trajeto de descida, Daiane ainda foi filmada conversando com o porteiro a respeito do problema técnico. O circuito interno de segurança do edifício registrou o momento em que a moradora retornou ao elevador para acessar o subsolo, onde pretendia religar o disjuntor da sua unidade.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), em nota à CNN, diversos depoimentos de testemunhas já foram colhidos como parte das diligências iniciais para solucionar o caso. As investigações já estão em andamento.

Em informações dadas a CNN pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), diversos depoimentos de testemunhas já foram colhidos como parte das diligências iniciais para solucionar o caso. As investigações já estão em andamento. A PCGO ressaltou ainda que detalhes específicos sobre as linhas de investigação e provas obtidas permanecem sob sigilo. A medida visa garantir os procedimentos e evitar que a divulgação de informações sensíveis comprometa o desfecho da ocorrência.

