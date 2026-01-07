Acesse sua conta
CV volta a atacar provedores e deixa milhares sem internet em estado nordestino

Há relatos de que criminosos passaram em residências de clientes ordenando que eles não “fechassem mais com empresa que não apoia a facção”

  Carol Neves

  Carol Neves

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 09:17

Ataques começaram na madrugada e se espalharam
Ataques começaram na madrugada e se espalharam Crédito: Reprodução

Uma nova ofensiva criminosa atribuída ao Comando Vermelho (CV) provocou interrupção no serviço de internet e prejuízos a provedores no Ceará. Entre a madrugada e o início da manhã desta terça-feira (6), criminosos destruíram ao menos 100 equipamentos de distribuição de fibra óptica em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza, e áreas próximas, afetando principalmente o distrito do Pecém. As informações são do Diário do Nordeste.

Segundo o jornal, cerca de três mil clientes ficaram sem conexão. Um empresário do setor estimou que o prejuízo inicial chega a quase R$ 250 mil.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação criminosa entre 0h e 2h. Dois homens em uma motocicleta aparecem se aproximando das Caixas de Terminação Óptica (CTOs), instaladas em postes, e destruindo os equipamentos.

Mesmo após o ataque, a tensão continuou. Ao longo da manhã e da tarde, equipes técnicas que tentavam reinstalar as caixas relataram ter sido ameaçadas por outros integrantes da facção. Há relatos de que criminosos passaram em residências de clientes ordenando que eles não “fechassem mais com empresa que não apoia a facção”.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que “a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga uma ocorrência de dano, registrada nesta terça-feira (6), no distrito de Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante - Área Integrada de Segurança 23 (AIS 23) do Estado. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada e reforçou o policiamento ostensivo na região”.

Segundo a pasta, “o caso é acompanhado pela Coordenadoria de Inteligência (Coin/SSPDS). As diligências estão em andamento, e novas informações serão repassadas em momento oportuno para não prejudicar os trabalhos policiais”.



Ataques se repetem há quase um ano

A escalada de violência contra provedores de internet no Ceará tem se intensificado desde 2025. Em São Gonçalo do Amarante, as ameaças começaram há quase um ano.

“Em fevereiro do ano passado eles começaram a ameaçar e a atacar. Já foram muitos episódios, prenderam muitos suspeitos, mas eles continuam. Exigem R$ 10 ou R$ 20 de cada cliente para ‘fechar negócio com eles’ e ter autorização para funcionar”, contou um empresário ao jornal.

Um dos episódios mais graves ocorreu em 27 de fevereiro de 2025, quando criminosos cortaram cabos em postes, invadiram um compartimento com equipamentos no Pecém e destruíram aparelhos com marretas e paus. Na ocasião, empresas tiveram o serviço interrompido e a conexão ficou mais lenta, inclusive no Complexo do Pecém.

As ordens para os ataques estariam partindo de Álvaro Luís Timbó Martins, conhecido como ‘2M’, apontado como chefe do Comando Vermelho. Foragido, ele estaria escondido no Rio de Janeiro e, mesmo à distância, continuaria coordenando crimes também em municípios como Sobral e Graça.

Operação Strike

Diante da sequência de ataques, as forças de segurança do Ceará deflagraram a ‘Operação Strike’. Em quase um ano, a ofensiva já chegou à quinta fase e resultou na prisão de pelo menos 80 suspeitos, incluindo empresários que comandavam provedores clandestinos.

Segundo a SSPDS, “as estratégias foram amparadas por informações levantadas por meio da inteligência, do Disque-Denúncia 181 da SSPDS e por indicadores da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), vinculada à SSPDS”.



Cv Comando Vermelho Ceará

