CRIME

Dois sargentos são mortos a tiros e têm carro incendiado

De acordo com a PM, policiais do 20º BPM isolaram a área onde estava o carro incendiado com o corpo

Metrópoles

Publicado em 7 de abril de 2025 às 22:11

Veículo foi encontrado carbonizado Crédito: Reprodução/Redes sociais

Os sargentos Matheus Silva Souza, de 19 anos, e Ricardo Jefferson Moura Gomes, de 24, foram mortos na sexta-feira (4), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ambos foram baleados, e o carro em que estavam foi incendiado. Um deles foi encontrado carbonizado.

A Polícia Militar do Rio informou que Ricardo Jefferson chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após ser baleado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.