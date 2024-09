FÉ CRISTÃ

Empreendedora abre loja de produtos evangélicos e fatura R$ 16 mil por mês restaurando bíblias

A Bíblia, como base da fé cristã, é o livro mais vendido do mundo, e no Brasil, o mercado de literatura religiosa movimenta cerca de R$ 8 milhões por ano.

Michele relata que a inspiração para o seu negócio surgiu durante a pandemia, quando, em meio ao fechamento das lojas, ela encontrou uma Bíblia danificada. “Senti no meu coração: ‘Aí está a porta que Deus tem para abrir para mim’”, disse para o programa PEGN. Essa experiência a levou a pesquisar sobre o processo de restauração, resultando na ideia de empreender nesse segmento.

O ateliê, que começou em sua casa, evoluiu em 2023 para uma loja localizada no centro da cidade. Além da restauração de Bíblias, Michele oferece uma variedade de artigos evangélicos, atraindo uma clientela fiel que busca tanto a revitalização de textos sagrados quanto novos produtos para suas práticas religiosas. Atualmente, seu faturamento mensal atinge R$ 16 mil.

As informações são do Pequenas Empresas & Grandes Negócios e foram destaques em matéria especial no programa.