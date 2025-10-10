PERFIL

Ex de Vanessa da Mata e jurista precoce: quem é Bruno Dantas, baiano cotado para o STF

Nome aparece entre outros que podem substituir Luís Roberto Barroso, que anunciou aposentadoria

Carol Neves

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:32

Bruno Dantas Crédito: Divulgação/TCU

Baiano de Salvador, o ministro Bruno Dantas, atual presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), é um dos principais nomes cotados para ocupar a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso. Aos 47 anos, Dantas é visto como um dos juristas mais influentes de sua geração e mantém uma trajetória marcada por ascensão rápida no serviço público.

Reconhecido por seu perfil técnico, Dantas construiu carreira sólida nas áreas de direito processual e controle da administração pública. Doutor e mestre pela PUC-SP, com pós-doutorado pela UERJ, ele realizou pesquisas em instituições internacionais como a Cardozo School of Law, em Nova York, e o Max Planck Institute, em Luxemburgo. Também leciona na UERJ, na FGV Direito-Rio e no programa de mestrado da Uninove.

O ministro iniciou a vida profissional cedo: aos 19 anos, passou em um concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, onde trabalhou na Vara de Família. De lá, seguiu para o Senado Federal, tornando-se consultor legislativo e, mais tarde, consultor-geral da Casa. Dantas também integrou o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde foi autor de medidas de transparência e de moralização, como a resolução que introduziu a exigência de ficha limpa para nomeações no Judiciário.

Indicado ao TCU em 2014, Bruno Dantas se tornou o ministro mais jovem da Corte. Desde 2022, preside o tribunal e também a Organização Internacional das Instituições Superiores de Auditoria (INTOSAI), entidade global ligada à ONU que reúne órgãos de controle de diversos países.

Apesar da imagem discreta, Dantas ganhou espaço fora do mundo jurídico por conta de seu relacionamento com a cantora Vanessa da Mata. Bruno e Vanessa se conheceram no Rio apresentados pelo médico Fabiano Serfaty, conhecido como “endocrinologista das estrelas”. “Meus amados passarinhos, estou noiva, vou me casar. Meu amor se chama Bruno Dantas. Ele é professor da Uerj de direito e também ministro do TCU desde 2014, sempre concursado, desde os 20 anos de idade, o que me orgulha muito!”. E acrescentou: “Nesse cargo ele analisa todo o gasto do governo federal!”, escreveu Vanessa na época. “Nosso sentimento veio de maneira real, cuidadosa, com cumplicidade e madura, romântica e muito corajosa! Coragem que é tão difícil de se ver nesses dias de hoje para um sentimento grandioso como esse! Então, brindemos o amor”.

A cerimônia de casamento terminou adiada por conta da pandemia de covid-19 e eventualmente eles terminaram o noivado em comum acordo, segundo a assessoria da artista, em 2020. A cerimônia seria marcada por uma ação solidária: os dois pediram que os convidados fizessem doações para instituições de caridade em Feira de Santana, na Bahia, e Alto Garças (MT). Bruno tem ligação forte com Feira, onde passou a infância.