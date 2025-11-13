INVESTIGAÇÂO

Ex-ministro de Bolsonaro é alvo de operação da PF contra fraudes no INSS e vai usar tornozeleira

José Carlos Oliveira comandou o Ministério do Trabalho durante governo do ex-presidente

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 12:23

José Carlos Oliveira Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada nesta quarta-feira (13) pela Polícia Federal em parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU), teve como um dos alvos o ex-ministro do Trabalho e Previdência José Carlos Oliveira, que comandou a pasta no governo de Jair Bolsonaro. Ele vai usar tornozeleira eletrônica por determinação judicial.

As medidas da operação, que incluem 63 mandados de busca e apreensão e 10 de prisão preventiva, foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). As ações ocorreram em 14 estados - entre eles São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Pernambuco - além do Distrito Federal.

Prisão e outros alvos

Durante a operação, a PF também prendeu o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto, nomeado pelo governo Lula em julho de 2023 e exonerado em abril de 2025. Ele é investigado por suposta participação em uma fraude bilionária no instituto, estimada em R$ 6,3 bilhões.

Outros dois políticos também foram alvo de mandados de busca e apreensão: o deputado federal Euclydes Petterson (Republicanos-MG) e o deputado estadual Edson Araújo (PSB-MA). O UOL procurou o gabinete de Petterson e tenta contato com a defesa de Araújo.

Ex-ministro e ligação com investigados

José Carlos Oliveira, que recentemente adotou o nome Ahmed Mohamad Oliveira Andrade após se converter ao islamismo, é ligado a integrantes de entidades investigadas por realizar descontos indevidos em benefícios do INSS. Entre elas está a Conafer (Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais), apontada por movimentações financeiras atípicas que somam R$ 796,8 milhões entre 2022 e 2025, segundo relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

A Conafer e seus dirigentes também foram alvos da PF nesta operação.

Carreira e depoimento

Servidor de carreira do INSS, Oliveira foi aposentado em 6 de outubro deste ano, no topo da carreira, conforme portaria publicada no Diário Oficial da União. Ele já havia sido presidente do INSS entre novembro de 2021 e março de 2022, antes de assumir o Ministério do Trabalho e Previdência, onde permaneceu até dezembro de 2022, sucedendo Onyx Lorenzoni.

Em setembro, o ex-ministro prestou depoimento à CPMI do INSS, quando declarou que só tomou conhecimento dos descontos irregulares em 2023, após a deflagração da primeira fase da Operação Sem Desconto.