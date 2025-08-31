Ex-piloto de Fórmula 1 é preso em São Paulo por receptação de veículo de luxo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Estadão
Publicado em 31 de agosto de 2025 às 13:00
Um ex-piloto de Fórmula 1 foi preso na madrugada deste domingo (31) após conduzir uma Lamborghini Gallardoss sem placa. A prisão aconteceu na Ponte Cidade Jardim, zona oeste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o veículo tinha queixa de apropriação indébita, restrições judiciais e licenciamento em atraso desde 2013, além de aproximadamente R$ 1,3 milhão em débitos de IPVA e autuações.
Segundo a CNN, o ex-piloto é Tarso Anibal Santanna Marques, mais conhecido como Tarso Marques. Ele competiu na categoria entre 1996 e 2002, na equipe Minardi. O homem vai passar por audiência de custódia neste domingo (31).
Tarso Marques
O automóvel estava em nome de empresa condenada por práticas ilegais, incluindo pirâmide financeira. Segundo a Polícia, ao perceber a fiscalização, o ex-piloto tentou recolocar as placas antes da abordagem.
Ele foi conduzido ao 14º Distrito Policial, onde a delegada de plantão lavrou prisão em flagrante por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.