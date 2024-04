PROTEÇÃO

Faixa etária para vacinação contra a dengue é ampliada para até 16 anos

Ajuste visa aproveitar as doses próximas do vencimento

O ajuste visa aproveitar as doses próximas do vencimento em 30 de abril. Até agora, a Bahia distribuiu 170.469 doses para 125 municípios, mas cerca de 22 mil doses com validade até abril ainda não foram utilizadas.