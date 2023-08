Faustão 'não vê a hora de sair andando pelo quarto', diz cardiologista

Após ser extubado e passar a respirar sem a ajuda de aparelhos, Faustão não vê a hora de sair andando pelo quarto. A informação foi dada pelo cardiologista do apresentador ao jornal O Globo.



Segundo Fernando Bacal, Faustão está ansioso para sair do quarto "Ele está bem, evoluindo dentro do esperado, com o coração funcionando bem, consciente. Já quer sair andando", disse o médico.



O apresentador foi extubado nesta terça-feira, 29, dois dias após passar por uma cirurgia de transplante de coração no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.