Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fora do ar? Pix apresenta instabilidade neste sábado (7) e usuários relatam falhas

Sistema de pagamentos do Banco Central registrou pico de reclamações nas redes e em plataformas de monitoramento

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 11:42

Abono Salarial: Regras para o PIS 2026 exigem que o trabalhador tenha atuado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base 2024. Consulta pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital
  Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Usuários de diversos bancos relataram neste sábado (7) problemas para realizar pagamentos via Pix. As queixas começaram a se intensificar durante a manhã e rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

De acordo com o site Downdetector, que monitora falhas em serviços digitais, houve um pico de reclamações a partir das 10h30, chegando a cerca de mil registros próximos das 11h.

O PIX é o modo de pagamento preferido no Brasil

[Edicase]Com o Pix automático, empresas e usuários poderão automatizar pagamentos (Imagem: Eterna Images | Shutterstock) por Imagem: Eterna Images | Shutterstock
[Edicase]Pix se consolida como o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros (Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock) por Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock
Pix por Shutterstock
1 de 3
[Edicase]Com o Pix automático, empresas e usuários poderão automatizar pagamentos (Imagem: Eterna Images | Shutterstock) por Imagem: Eterna Images | Shutterstock

Entre os aplicativos citados nas queixas estão instituições como Nubank, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander.

Além das reclamações em plataformas de monitoramento, também houve aumento nas buscas no Google sobre possíveis falhas no sistema de pagamentos. Dados do Google Trends indicam crescimento nas pesquisas sobre termos relacionados à queda do Pix e problemas em aplicativos bancários.

Leia mais

Imagem - Foragido reclama de foto usada em cartaz de procurado e envia selfie para polícia : 'Essa está melhor'

Foragido reclama de foto usada em cartaz de procurado e envia selfie para polícia : 'Essa está melhor'

Imagem - Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado

Pai busca criança errada em primeiro dia de creche e só percebe troca em casa, após ser avisado

Imagem - Ovo de Páscoa x barra de chocolate: não é surto coletivo, existe mesmo o 'sabor redondo'

Ovo de Páscoa x barra de chocolate: não é surto coletivo, existe mesmo o 'sabor redondo'

Até o momento, o Banco Central, responsável pela infraestrutura do sistema, não havia se pronunciado sobre as falhas.

Criado em 2020, o Pix se tornou o principal meio de pagamento do país. Segundo dados oficiais, em 2024 o sistema registrou quase 64 bilhões de transações, volume superior ao total combinado de operações com cartões de crédito, débito, pré-pagos, boletos e cheques.

Em fevereiro deste ano, o sistema também apresentou instabilidade por algumas horas em um final de semana, situação que foi normalizada posteriormente.

Mais recentes

Imagem - Saiba quem era o personal trainer que morreu após explosão em apartamento no Paraná

Saiba quem era o personal trainer que morreu após explosão em apartamento no Paraná
Imagem - Avião que ia para Fernando de Noronha faz pouso de emergência após suspeita de bomba

Avião que ia para Fernando de Noronha faz pouso de emergência após suspeita de bomba
Imagem - 'Sicário' de Daniel Vorcaro morre no hospital, diz defesa

'Sicário' de Daniel Vorcaro morre no hospital, diz defesa

MAIS LIDAS

Imagem - Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo
01

Pastor morre após passar mal em motel acompanhado da amante; esposa vai ao local reconhecer o corpo

Imagem - Hoje (7 de março), o dia pede limites claros, conversas mais conscientes e decisões que preservem sua energia emocional
02

Hoje (7 de março), o dia pede limites claros, conversas mais conscientes e decisões que preservem sua energia emocional

Imagem - Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb
03

Salvador ganhará camelódromo em área cedida pela Uneb

Imagem - O Universo envia um recado claro para Leão, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (7 de março) e pode mudar a forma como eles enxergam o próprio caminho
04

O Universo envia um recado claro para Leão, Virgem, Escorpião e Aquário hoje (7 de março) e pode mudar a forma como eles enxergam o próprio caminho