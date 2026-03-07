CAIU

Fora do ar? Pix apresenta instabilidade neste sábado (7) e usuários relatam falhas

Sistema de pagamentos do Banco Central registrou pico de reclamações nas redes e em plataformas de monitoramento

Fernanda Varela

Publicado em 7 de março de 2026 às 11:42

Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Usuários de diversos bancos relataram neste sábado (7) problemas para realizar pagamentos via Pix. As queixas começaram a se intensificar durante a manhã e rapidamente se espalharam pelas redes sociais.

De acordo com o site Downdetector, que monitora falhas em serviços digitais, houve um pico de reclamações a partir das 10h30, chegando a cerca de mil registros próximos das 11h.

O PIX é o modo de pagamento preferido no Brasil 1 de 3

Entre os aplicativos citados nas queixas estão instituições como Nubank, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica Federal e Santander.

Além das reclamações em plataformas de monitoramento, também houve aumento nas buscas no Google sobre possíveis falhas no sistema de pagamentos. Dados do Google Trends indicam crescimento nas pesquisas sobre termos relacionados à queda do Pix e problemas em aplicativos bancários.

Até o momento, o Banco Central, responsável pela infraestrutura do sistema, não havia se pronunciado sobre as falhas.

Criado em 2020, o Pix se tornou o principal meio de pagamento do país. Segundo dados oficiais, em 2024 o sistema registrou quase 64 bilhões de transações, volume superior ao total combinado de operações com cartões de crédito, débito, pré-pagos, boletos e cheques.