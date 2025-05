MUNDO FITNESS

GymRats está fora do ar por tempo indeterminado

Aplicativo passa por manutenção nesta quarta-feira (7)

Millena Marques

Publicado em 7 de maio de 2025 às 11:06

GymRats Crédito: Reprodução

Febre no mundo fitness, o aplicativo GymRats está fora do ar por causa de uma manutenção nesta quarta-feira (7). Ele ficará indisponível temporariamente para garantir estabilidade no serviço. >

Os usuários notaram a instabilidade do serviço no meio da manhã. Ao abrir o aplicativo, os participantes encontram uma mensagem que confirma a suspensão temporária do serviço. >

"O aplicativo está atualmente passando por manutenção e está temporariamente indisponível. A funcionalidade deve retornar em breve se você puder voltar em alguns minutos”, diz comunicado. >

Repercussão

Nas redes sociais, os usuários repercutiram a suspensão do aplicativo. “O GymRats e manutenção, e eu desesperado querendo pontuar”, escreveu um. “O GymRats caiu. Se eu não consigo fazer check in, para que exatamente eu fui para academia hoje?”, questionou outro. >