Helena lidera ranking de nomes mais registrados no Brasil pelo 2º ano; veja a lista

Ravi é o mais comum em 2025 entre meninos, segundo divulgado pela Arpen

Maysa Polcri

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 18:30

Certidão de nascimento Crédito: Reprodução/ MP-MT

O nome Helena é o mais registrado no país pelo segundo ano seguido. Neste ano, 28.271 Helenas foram registradas no Brasil, segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) divulgados nesta segunda-feira (22). O nome, que já foi o mais popular na década de 1950, volta a ganhar força entre os brasileiros.

Helena passou a ocupar a liderança da preferência em 2020, posição mantida todos os anos seguintes. A exceção foi 2022, quando o número de registros foi superado por Maria Alice.

Entre os nomes masculinos, Ravi foi o mais utilizado neste ano, com 21.982 registros, superando Miguel e assumindo o primeiro lugar. O nome escalou da 4ª posição masculina, no ano passado, para o topo da lista.

O presidente da Arpen, Devanir Garcia, avalia que as escolhas de nomes refletem "tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras”. “A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital”, diz a entidade.

Nomes mais registrados no país em 2025:

Helena: 28.271 Ravi: 21.982 Miguel: 21.654 Maite: 20.677 Cecilia: 20.378 Heitor: 17.751 Arthur: 17.514 Maria Cecilia: 16.889 Theo: 16.766 Aurora: 16.506

Nomes femininos:

Helena: 28.271 Maite: 20.677 Cecilia: 20.378 Maria Cecilia: 16.889 Aurora: 16.506 Alice: 14.777 Laura: 14.487 Antonella: 10.436 Isis: 10.378 Heloisa: 9.703

Nomes masculinos: