Helena lidera ranking de nomes mais registrados no Brasil pelo 2º ano; veja a lista

Ravi é o mais comum em 2025 entre meninos, segundo divulgado pela Arpen

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 18:30

Certidão de nascimento
Certidão de nascimento Crédito: Reprodução/ MP-MT

O nome Helena é o mais registrado no país pelo segundo ano seguido. Neste ano, 28.271 Helenas foram registradas no Brasil, segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) divulgados nesta segunda-feira (22). O nome, que já foi o mais popular na década de 1950, volta a ganhar força entre os brasileiros. 

Helena passou a ocupar a liderança da preferência em 2020, posição mantida todos os anos seguintes. A exceção foi 2022, quando o número de registros foi superado por Maria Alice.

Entre os nomes masculinos, Ravi foi o mais utilizado neste ano, com 21.982 registros, superando Miguel e assumindo o primeiro lugar. O nome escalou da 4ª posição masculina, no ano passado, para o topo da lista. 

O presidente da Arpen, Devanir Garcia, avalia que as escolhas de nomes refletem "tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras”. “A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital”, diz a entidade.

Nomes mais registrados no país em 2025:

  1. Helena: 28.271
  2. Ravi: 21.982
  3. Miguel: 21.654
  4. Maite: 20.677
  5. Cecilia: 20.378
  6. Heitor: 17.751
  7. Arthur: 17.514
  8. Maria Cecilia: 16.889
  9. Theo: 16.766
  10. Aurora: 16.506

Nomes femininos:

  1. Helena: 28.271
  2. Maite: 20.677
  3. Cecilia: 20.378
  4. Maria Cecilia: 16.889
  5. Aurora: 16.506
  6.  Alice: 14.777
  7. Laura: 14.487
  8. Antonella: 10.436
  9. Isis: 10.378
  10. Heloisa: 9.703

Nomes masculinos: 

  1. Ravi: 21.982
  2. Miguel: 21.654
  3. Heitor: 17.751
  4. Arthur: 17.514
  5. Theo: 16.766
  6. Gael: 16.201
  7. Bernardo: 15.395
  8. Davi: 14.425
  9. Noah: 14.182
  10. Samuel: 14.021

