Maysa Polcri
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 18:30
O nome Helena é o mais registrado no país pelo segundo ano seguido. Neste ano, 28.271 Helenas foram registradas no Brasil, segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil) divulgados nesta segunda-feira (22). O nome, que já foi o mais popular na década de 1950, volta a ganhar força entre os brasileiros.
Helena passou a ocupar a liderança da preferência em 2020, posição mantida todos os anos seguintes. A exceção foi 2022, quando o número de registros foi superado por Maria Alice.
Entre os nomes masculinos, Ravi foi o mais utilizado neste ano, com 21.982 registros, superando Miguel e assumindo o primeiro lugar. O nome escalou da 4ª posição masculina, no ano passado, para o topo da lista.
O presidente da Arpen, Devanir Garcia, avalia que as escolhas de nomes refletem "tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras”. “A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital”, diz a entidade.