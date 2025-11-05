Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Senhora, Amor e Maquilene: veja os nomes mais diferentões registrados no Brasil

Dados foram coletados segundo a lista disponibilizada pelo IBGE

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 05:30

A proporção de indígenas sem certidão de nascimento é maior do que a população em geral
A proporção de indígenas sem certidão de nascimento é maior do que a população em geral Crédito: Shutterstock

Enquanto Maria e Ana seguem firmes no topo da lista de nomes mais comuns do país, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que há brasileiros com nomes bem fora do convencional. Entre os registros mais curiosos estão Longuinha, Senhora, Senhor, entre outros. Também chamam a atenção nomes como Joano, Cariolando, Catolina e Maquilene. A lista inclui ainda opções raríssimas como Joano, Lindoneza, Senhora, Senhor, entre outros, mostrando a diversidade de escolhas espalhadas pelo Brasil.

Origem dos sobrenomes

SANTOS - Sobrenome vem do termo latino sanctus, que significa “sagrado” ou “santo”. Linhagem possivelmente teve origem na Sierra de los Santos, na região da Andaluzia, no sul da Espanha. Na Idade Média, o nome Santos também era atribuído a indivíduos nascidos em 1º de novembro, data comemorada como o Dia de Todos os Santos. por Imagem: New Africa | Shutterstock
SILVA - Trata-se de um sobrenome toponímico (ligado a um local geográfico), derivado do vocábulo latino silva, que quer dizer “bosque” ou “mata”. Com a ocupação romana na Península Ibérica, muitos portugueses passaram a adotar Silva como parte do nome pessoal. por
LIMA - A expressão referia-se aos naturais da região do rio Lima, que tem sua nascente no sul da Espanha e desemboca no oceano Atlântico, ao norte de Portugal. por Imagem: KlavdiyaV | Shutterstock
SOUZA - Com “z”, com “s”? A forma Souza é a mais difundida no Brasil.  Mas todos têm a mesma origem: derivam do termo latino saxa, que significa algo como “pedra” ou “rochedo”. Essa palavra do latim passou por alterações no português antigo, tornando-se “sausa”, que mais tarde evoluiu para “sousa”.  por Imagem: Noelia photographer | Shutterstock
ALVES - Esse é um sobrenome de origem patronímica, ou seja, criado a partir do “nome do pai” – originalmente, Alves é uma forma reduzida de Álvares, que quer dizer “filho de Álvaro”. Pode ser traduzido como “aquele que observa tudo, zela, protege, defende” ou ainda “plenamente sábio, cauteloso”. por Imagem: Srdjan Randjelovic | Shutterstock
ALMEIDA - Sobrenome de origem portuguesa, deriva dos vocábulos árabes “a” (al) e “mesa” (meida). Em termos geográficos, representa algo semelhante a “planalto” ou “terreno plano”. por Imagem: fizkes | Shutterstock
OLIVEIRA - Oliveira possui uma base toponímica, fazendo alusão à árvore da qual se colhem as azeitonas, conhecida no português antigo como “olveira”. por
ANDRADE - A origem desse sobrenome está ligada a uma antiga família da região da Galícia, na Espanha, cujas propriedades localizavam-se na localidade de Andrada, entre Ferrol e Villalba. por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
FERREIRA - Derivado do termo latino ferraria, que quer dizer “depósito de ferro”, faz referência aos lugares onde os romanos extraíam o minério. A palavra em latim também pode carregar o significado de “forja” ou “oficina” e deu origem a variações como o sobrenome Ferrara, na Itália. por
1 de 9
SANTOS - Sobrenome vem do termo latino sanctus, que significa “sagrado” ou “santo”. Linhagem possivelmente teve origem na Sierra de los Santos, na região da Andaluzia, no sul da Espanha. Na Idade Média, o nome Santos também era atribuído a indivíduos nascidos em 1º de novembro, data comemorada como o Dia de Todos os Santos. por Imagem: New Africa | Shutterstock

Nomes como Amor, Alegria, Felicidade também aparecem na lista. Deusimaria, anjo e nomes que soam escrita errada, como Ferbanda, Fernandq, Fernanfa, Ferdanda e Fernsnda, que parecem variações de Fernanda, também estão no ranking.

Leia mais

Imagem - VÍDEO: o dia em que o microfone da Globo flagrou Suzane von Richthofen sendo orientada a fingir choro após o crime

VÍDEO: o dia em que o microfone da Globo flagrou Suzane von Richthofen sendo orientada a fingir choro após o crime

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (5 de novembro) alerta 3 signos: chega de bolso vazio, dinheiro inesperado e surpresa financeira vão chegar

Anjo da Guarda desta quarta (5 de novembro) alerta 3 signos: chega de bolso vazio, dinheiro inesperado e surpresa financeira vão chegar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta quarta (5 de novembro) é A Chave: chegou a hora de romper laços e encarar os términos

Carta do Baralho Cigano desta quarta (5 de novembro) é A Chave: chegou a hora de romper laços e encarar os términos

A base de dados do IBGE reúne informações de 203 milhões de pessoas em mais de 90 milhões de domicílios e permite consultar nomes e sobrenomes por década, estado ou cidade. O portal também mostra variações como Ana e Anna ou Luis e Luiz, além de permitir comparações com outros países por meio de um mapa interativo.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Veja se o seu nome e sobrenome estão entre os mais comuns do Brasil, segundo o IBGE

Censo do IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns da Bahia; veja top 5

Segundo o levantamento, os nomes mais populares no Brasil seguem praticamente os mesmos há décadas. Maria lidera com 12,2 milhões de registros, seguida por José, Ana, João e Antônio. O ranking ainda traz clássicos como Francisco, Pedro, Carlos, Lucas e Luiz entre os dez primeiros colocados.

Tags:

Nome Ibge

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada