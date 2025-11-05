CONHECE ALGUM DESSES?

Senhora, Amor e Maquilene: veja os nomes mais diferentões registrados no Brasil

Dados foram coletados segundo a lista disponibilizada pelo IBGE

Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 05:30

A proporção de indígenas sem certidão de nascimento é maior do que a população em geral Crédito: Shutterstock

Enquanto Maria e Ana seguem firmes no topo da lista de nomes mais comuns do país, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que há brasileiros com nomes bem fora do convencional. Entre os registros mais curiosos estão Longuinha, Senhora, Senhor, entre outros. Também chamam a atenção nomes como Joano, Cariolando, Catolina e Maquilene. A lista inclui ainda opções raríssimas como Joano, Lindoneza, Senhora, Senhor, entre outros, mostrando a diversidade de escolhas espalhadas pelo Brasil.

Origem dos sobrenomes 1 de 9

Nomes como Amor, Alegria, Felicidade também aparecem na lista. Deusimaria, anjo e nomes que soam escrita errada, como Ferbanda, Fernandq, Fernanfa, Ferdanda e Fernsnda, que parecem variações de Fernanda, também estão no ranking.

A base de dados do IBGE reúne informações de 203 milhões de pessoas em mais de 90 milhões de domicílios e permite consultar nomes e sobrenomes por década, estado ou cidade. O portal também mostra variações como Ana e Anna ou Luis e Luiz, além de permitir comparações com outros países por meio de um mapa interativo.