RANKING

Veja se o seu nome e sobrenome estão entre os mais comuns do Brasil, segundo o IBGE

Censo revela quais os nomes e sobrenomes mais populares

Maysa Polcri

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 14:15

Banhistas curtem o Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

O site Nomes do Brasil, divulgado nesta terça-feira (4) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou quais são os nomes e sobrenomes mais comuns do país. Os dados, que integram o Censo Demográfico 2022, mostram que Maria e José seguem como os preferidos entre os baianos - e entre os brasileiros em geral. Veja abaixo como consultar o seu nome.

A ferramenta interativa permite consultar a ocorrência, período de nascimento, concentração geográfica e idade mediana de pessoas com determinados nomes e sobrenomes. O levantamento retrata a população brasileira em 1º de agosto de 2022, data base do Censo 2022. Para checar o seu nome, basta acessar o site.

Nomes mais comuns na Bahia, segundo o IBGE 1 de 3

Nomes baianos

Mais de 3,7 milhões de baianos têm “Santos” no nome - o equivalente a um em cada quatro moradores (26,3%). No Brasil, ele é o segundo mais popular, presente em 10,5% da população. Já o tradicional “Silva”, líder nacional, aparece em segundo lugar na Bahia, usado por 17,6% dos moradores (2,48 milhões de pessoas).

Na sequência vêm Souza (8,4%), Oliveira (8,1%) e Jesus (7,6%). Este último é um caso particular: quase 40% dos brasileiros com o sobrenome “Jesus” vivem na Bahia, e os dez municípios com maior concentração dele estão no estado. Presidente Tancredo Neves (29,2%), Teolândia (29%) e Piraí do Norte (26%) lideram o ranking. Em Salvador, o padrão se repete: os cinco sobrenomes mais comuns são Santos, Silva, Souza, Jesus e Oliveira.

A força de “Maria” prevalece. Em 2022, mais de 783 mil baianas (10,7% das mulheres do estado) têm o nome mais popular do país. No Brasil, são 12,2 milhões de Marias, quase 12% da população feminina.



Na Bahia, Maria reina há décadas, com uma única exceção: nos anos 1990, o nome Ana assumiu a liderança temporária. Hoje, Ana ocupa o segundo lugar, com 273 mil registros, um aumento de quase 27% desde 2010. Em Salvador, Maria também é o nome mais frequente - 116 mil mulheres (8,9% do total), embora o número tenha caído 2% desde o último Censo.