Hoje, 1º de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Entenda também diferença entre feriado e ponto facultativo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 04:02

1 de novembro
1 de novembro Crédito: Shutterstock

Várias cidades do Brasil têm feriado neste sábado (1º) por motivos diferentes (veja abaixo). A decisão sobre feriados é baseada na Lei 9.093, de 1995, que atribui aos Estados a competência de estabelecer o feriado estadual e aos municípios as leis municipais.

Dia 1º de novembro é feriado?

Sim, o dia 1º de novembro é feriado em algumas cidades brasileiras, de acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). 

Fatos marcantes do dia 1º de novembro

Em 1994, é lançado o Acústivo MTV Nirvana, um dos mais bem sucedidos do projeto por Divulgação
Entra em vigor nesta data, em 1993, o Tratado de Maastricht, que estabelece formalmente a União Europeia por Shutterstock
Em 1981, Antígua e Barbuda obtém independência do Reino Unido por Divulgação
Ditadura militar: em 1965, são instituídos os Atos Complementares 2 e 3 por Divulgaçào
1955: Início da Guerra do Vietnã, que durou mais de 19 anos por Reprodução
1942 - Entra em vigor o padrão monetário do Cruzeiro no Brasil, que durou mais de 24 anos, até ser substituído pelo Cruzeiro Novo em 1967 por Reprodução
1805 - Napoleão Bonaparte invade a Áustria durante a Guerra da Terceira Coalizão por JEAN FRANÇOIS/AFP
1604 - A tragédia Otelo, de William Shakespeare, é apresentada pela primeira vez, no Palácio de Whitehall, em Londres por Divulgação
1512 - O teto da Capela Sistina, pintado por Miguel Ângelo, é exibido ao público pela primeira vez por Divulgação
1503 - É eleito o Papa Júlio II por Divulgação
1 de 10
Em 1994, é lançado o Acústivo MTV Nirvana, um dos mais bem sucedidos do projeto por Divulgação

Algumas cidades com feriado no dia 1º de novembro

Barra (BA) — “Todos de Santos – 01 de novembro” é feriado municipal;

Barueri (SP) indica que em 2025 o dia 1º de novembro será “ponto facultativo";

Personalidades que nasceram em 1 de novembro

Nascido em 1978, Lázaro Ramos é ator e apresentador brasileiro, consagrado por sua carreira no cinema, teatro e televisão por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
Nascido em 1945, Gilberto Braga foi um renomado autor de novelas brasileiras; morreu em 2021, aos 75 anos, vítima de uma infecção sistêmica por Reprodução
Nascido em 1945, Celso de Mello é jurista brasileiro e foi ministro do Supremo Tribunal Federal por mais de três décadas por Divulgação
Nascida em 1993, Pabllo Vittar é uma das maiores artistas pop do Brasil, reconhecida por suas performances marcantes por Reprodução
Nascido em 1962, Anthony Kiedis é cantor norte-americano, vocalista e cofundador da banda Red Hot Chili Peppers por Reprodução
Nascida em 1972, Toni Collette é atriz australiana, premiada e reconhecida por seus papéis versáteis no cinema e na televisão por Reprodução
Nascido em 1986, Penn Badgley é ator norte-americano, conhecido por papéis marcantes em Gossip Girl e You por Divulgação
Nascido em 1981, Thiago Fragoso é ator brasileiro, destaque em novelas, séries e teatro por Estevam Avellar/Globo
Nascido em 1º de novembro de 1960, Tim Cook é executivo e atualmente CEO da Apple por Reprodução
Nascido em 1969, Óscar Ruiz é árbitro de futebol colombiano, renomado por apitar jogos internacionais e competições da FIFA por Reprodução
Nascido em 1909, Vicente Feola foi técnico de futebol brasileiro e comandou a seleção na conquista da Copa do Mundo de 1958; morreu em 1975 por Reproduçõa
1 de 11
Nascido em 1978, Lázaro Ramos é ator e apresentador brasileiro, consagrado por sua carreira no cinema, teatro e televisão por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

Bombinhas (SC) — A Lei Municipal nº 8.367 define que “III – 01 de novembro, todos os santos” é feriado no município; 

Itatiba (SP): comemora a emancipação política do município em 1º de novembro;

Piên (PR): igualmente feriado municipal em 1º de novembro;

Santa Cruz do Rio Pardo (SP): “01 DE NOVEMBRO – Dia de Todos os Santos é feriado;

Taciba (SP): também tem feriado municipal em 1º de novembro por ocasião da emancipação;

Qual a diferença de feriado e ponto facultativo?

A principal diferença entre feriado e ponto facultativo está na obrigatoriedade de suspensão das atividades. Feriados são datas oficialmente reconhecidas pelo governo, quando atividades comerciais e laborais geralmente são suspensas. Quem trabalha nesses dias, por ser uma data oficial, costuma receber compensação financeira, conforme a legislação. Já o ponto facultativo é uma data em que as atividades não são obrigatórias, ou seja, a empresa pode optar por manter suas operações ou dispensar os funcionários.

Personalidades que morreram em 1 de novembro

Lima Barreto foi um escritor brasileiro, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Morreu aos 41 anos, em 1922, vítima de problemas cardíacos agravados pelo alcoolismo por Reprodução
Ezra Pound foi um poeta e crítico literário americano, um dos principais nomes do modernismo. Morreu aos 87 anos, em 1972, por causas naturais, em Veneza por Reprodução
Takeoff foi um rapper americano, integrante do grupo Migos. Morreu aos 28 anos, em 2022, após ser baleado em Houston por Divulgação
Ary Kara foi um político brasileiro, ex-deputado e ex-prefeito de Taubaté. Morreu aos 74 anos, em 2011, de falência múltipla dos órgãos. por Reprodução
Alda Merini foi uma poeta e escritora italiana. Morreu aos 78 anos, em 2009, por câncer ósseo por Reproduçõa
Felipe Pinheiro foi um ator brasileiro. Morreu aos 33 anos, em 1993, vítima de insuficiência cardíaca por Reproduçõa
Francisco Campos foi um jurista e político brasileiro, autor da Constituição de 1937 e ministro da Justiça de Getúlio Vargas. Morreu aos 78 anos, em 1968 por Reprodução
Alexandre III da Rússia foi imperador da Rússia de 1881 a 1894. Morreu aos 49 anos, em 1894, de nefrite crônica por Reprodução
1 de 8
Lima Barreto foi um escritor brasileiro, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Morreu aos 41 anos, em 1922, vítima de problemas cardíacos agravados pelo alcoolismo por Reprodução

Devo trabalhar nos feriados?

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) assegura aos trabalhadores o direito de descanso nos feriados nacionais, religiosos e aos domingos, garantindo tempo para lazer. No entanto, essa norma tem sido flexibilizada nos últimos anos por meio de acordos entre sindicatos e empregadores.

Esses acordos podem variar conforme cada sindicato, o que torna importante que os trabalhadores se informem sobre as regras específicas de seu sindicato. É fundamental saber se o trabalho nesses dias é permitido, proibido ou regulamentado de alguma forma, além de entender como as cláusulas acordadas funcionam.

Quais os feriados nacionais em 2025?

Em relação aos feriados nacionais de 2025, seis deles caem durante a semana. O ano começou com o feriado de 1º de janeiro, que foi numa quarta-feira. Em seguida, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) foi em 18 de abril, seguida pelo Tiradentes, em 21 de abril (segunda-feira). Ainda houve o Dia do Trabalhador, em 1º de maio (quinta-feira). O ano ainda tem o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra em 20 de novembro (quinta-feira), e o Natal, em 25 de dezembro (quinta-feira).

Lista de feriados do ano:

Novembro

Dia de Finados (2/11) - domingo

Proclamação da República (15/11) - sábado

Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20/11) - quinta-feira

Dezembro

Natal (25/12) - quinta-feira

