Homem é preso ao transportar 600 kg de maconha e 32 kg de cocaína em caminhão

Motorista ainda portava revólver calibre 38 com a numeração raspada

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de junho de 2025 às 10:31

Material estava escondido em caminhão Crédito: Polícia Federal/Divulgação

A Polícia Federal apreendeu 600 kg de maconha e 32 kg de cocaína na carga de um caminhão que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra, na altura de Piraí, no Sul do Rio de Janeiro, no fim da noite de sábado (7). A droga estava escondida entre caixas de material de limpeza, dentro da carga do veículo. O caminhoneiro foi preso em flagrante.>

A abordagem foi feita por agentes da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal (DRE), com apoio da unidade da Polícia Federal (PF) em Volta Redonda. O caminhão foi interceptado em uma barreira montada pelos agentes da DRE. A operação foi deflagrada a partir de informações de inteligência compartilhadas pela PF do Paraná.>

Durante a vistoria, os cães do canil da DRE localizaram os compartimentos com os entorpecentes. Os agentes também encontraram com o homem um revólver calibre 38 com numeração raspada.>

De acordo com as investigações, o caminhão havia saído do estado de Santa Catarina com destino ao Espírito Santo. O entorpecente, porém, seria distribuído em pontos de venda ligados a organizações criminosas no estado do Rio de Janeiro.>